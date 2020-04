Ozuna admitió que grabó una canción con Ricky Martín, pero su colega lo "excluyó" a último momento: "Me puse re triste"

Aunque Ozuna llegó alto, tenía muchas ganas de trabajar con Ricky Martin. Cuando el cantante lo invitó a Miami a que grabara con él Tiburones, ni lo dudó. Sin embargo, cuando la canción salió a la luz se dio cuenta de que su colaboración había sido excluida.

Por primera vez, Ozuna charló con Molusco TV sobre el ¿conflicto? con su colega. "Voy a ser sincero, yo había hecho la canción con él, la original era conmigo. No sé qué pasó”, explicó.

“Me puse re triste cuando vi que no salí en la canción". G-plus

¿Qué sintió cuándo sintonizó el tema y se dio cuenta de que él no formaba parte? “Me puse re triste cuando vi que no salí en la canción. No me molestó, respeto mucho a Ricky pero...", afirmó. Y remató: "Me hizo ir a Miami, me hizo hacer esto, me hizo hacer aquello...”.

Más allá de la actitud de su colega, Ozuna aclaró que no le guarda rencor y, además de seguir admirándolo, le gustaría, finalmente, poder colaborar con él en su próximo hit.

¿Se le dará?