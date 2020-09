Miley Cyrus habló de lo mal que la pasó tomando ayahuasca: "No fue muy divertido"

Las personas que se animan a tomar ayahuasca, la bebida ancestral que muchos pueblos amazónicos emplean en Sudamérica (especialmente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú), experimentan "viajes" muy diversos. Algunos, la pasan muy bien. Otros, no tanto.

Sin dudas, Miley Cyrus forma parte del segundo grupo. La cantante se animó a tomar la bebida tradicional con el objetivo de purificar su alma y centrarse en el presente depurando lo que ya no va más. Sin embargo, no la pasó para nada bien.

"El guía metió su mano en mi garganta, ‘sacó’ a todos los animales que me había comido y me hizo vomitarlos". G-plus

Por primera vez, en diálogo con Joe Rogan, relató su mala experiencia al hacer este "ritual". "El guía metió su mano en mi garganta, ‘sacó’ a todos los animales que me había comido y me hizo vomitarlos. Aunque allí yo no vi a ningún animal, solo me vi a mí misma echando las agallas... Algo que no fue muy divertido”, sentenció.

¡Nunca más!