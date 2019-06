El look súper sexy de Kim Kardashian en las calles de California: pantalón engomado y top sin corpiño

Es una de las mujeres más deseadas de los Estados Unidos y una de las estrellas más importantes de la televisión. Kim Kardashian (41) se robó tooodos los flashes de los paparazzi en las calles de California gracias a su look súper sexy y engomado.

La esposa de Kanye West (38) compartió un almuerzo con su hermana Khloe en el exclusivo restaurante Emilio’s Trattoria, en Encino, mientras grababa para su exitoso reality show, Keeping Up With The Kardashians. La morocha y flamante madre de Psalm (1 mes) eligió un pantalón color nude súper engomado y un top ajustado que lución sin corpiño.

El mes pasado, Kim presentó a su cuarto hijo con el famoso rapero, que al igual que su tercera hija, Chicago West (1), fue concebido por vientre de alquiler. “Está aquí y es perfecto”, había twitteado el 10 de mayo la mediática, también madre de North West (5) y Saint West (3).

¡Mirá las fotos exclusivas de Ciudad!

Foto: Grosby Group

Foto: Grosby Group

Foto: Grosby Group

Foto: Grosby Group

Foto: Grosby Group