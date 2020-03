Katy Perry y Orlando Bloom van a ser papás: la cantante lo anunció en su nuevo tema en YouTube

Katy Perry estrenó una nueva canción, Never worn white, que parece de lo más autobiográfico, porque la letra habla de las ganas de casarse y en su correspondiente videoclip la cantante revela en el plano final que espera su primer hijo junto a su pareja, el actor Orlando Bloom.

Never worn white (Nunca me vestí de blanco) es una poderosa balada al piano escrita por Katy con Johan Carlsson, John Ryan y Jacob Kasher Hindlin. El video fue dirigido por J.A.C.K., un dúo francés que hizo clips para Madonna o Christine and The Queens.

La letra de la canción no puede ser más elocuente: "Porque nunca me vestì de blanco, pero quiero hacerlo bien. Quiero intentarlo contigo. No, nunca vestí de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero".

"Me hiciste la pregunta y yo respondí sí, pero estoy asustada", canta Katy en otro momento de la canción, en cuyo videoclip aparece con un vaporoso vestido blanco que deja ver las curvas de su futura maternidad.

La artista de 35 años hablaba poco después a sus fans a través de Instagram sobre su maternidad, que llegará acompañada por su nuevo disco: "Seguramente sea el secreto que más tiempo tuve que guardar. Muchas cosas ocurrirán este verano, no solo daré a luz literalmente sino también en sentido figurado, pues llegará algo que estuvieron esperando mucho tiempo ".

La pareja de la cantante es el actor Orlando Bloom desde 2016. La canción contiene una pequeña mentira, eso sí, porque Katy estuvo casada durante 14 meses con Russell Brand hasta que se divorciaron en 2011.

Fuente: DPA