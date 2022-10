Drake, 10 cosas que no sabías del rapero: del amor por Rihanna a las borracheras por Jennifer Lopez

Drake es sin dudas uno de los músicos más importantes de las últimas décadas y su presencia en el próximo Lollapalooza en Argentina es una increíble noticia para todos sus fanáticos. A continuación, datos que no todos saben del gran rapero.

1- ¿Quién es Drake?

Su nombre verdadero es Aubrey Graham. Es de Toronto, Canadá y nació el 24 de octubre de 1986.

Su padre, Dennis Graham, es afroamericano, fue baterista y trabajó con Jerry Lee Lewis. Su madre es Sandi, trabajadora en educación y también canadiense.

2- Drake fue actor de Nickelodeon

Empezó como actor, no como músico. Encontró un papel en la serie de televisión canadiense Degrassi: The Next Generation, interpretando a Jimmy Brooks.

3- Produjo sus primeras canciones gracias a sus ganancias como actor

Con el dinero que ganó apareciendo en la serie juvenil Degrassi, en 2006 grabó sus primeras canciones.

4- Drake fue novio de Rihanna y Jennifer Lopez

Drake y Rihanna vivieron un romance entre 2009 y 2016, con muchas rupturas en el medio. En 2012 Drake insinuó en su canción No Lie que ella solo le interesaba por una noche. Y desde entonces nada fue igual.

Al terminar con Rihanna, Drake salió dos meses con Jennifer Lopez. Cuando ella empezó a salir con Alex Rodríguez, Drake habló de ella en una canción: Free Smoke. Allí, el rapero habló sobre lo que sentía por JLo.

"Escribí borracho a JLo / Números antiguos, así que me recuperé", dice esa canción de 2017.

5- Drake creció con dificultades económicas

Durante su infancia, él y su madre vivieron difícilmente y en la pobreza, y por eso se puso una meta: a los 25 años debía tener 25 millones de dólares. No solo la cumplió, sino que la superó sobradamente. Así nos lo cuenta en su canción Started from the Bottom.

6- Lil Wayne lo hizo famoso

La primera gran discográfica que lo fichó fue Young Money Entertainment de Lil Wayne, y lo hicieron famoso en 2009. Además, su primer álbum de estudio Thank Me Later se posicionó en el número uno del Billboard 200 con los exitosos singles Over y Find Your Love, en 2010.

7- Su padre aparece en uno de sus videoclips

Su padre aparece en el videoclip de Worst behavior. Aparece en el segundo 15, justo empezar la canción; es el señor vestido de blanco que rapea y baila.

En esta canción su intención es contarnos que él no es sólo un niño bueno del rap, sino que también puede ser «"malo".

8- Es uno de los artistas con más memes de la historia

El videoclip de Hotline Bling fue muy popular en la red, sobre todo por los memes que se crearon. La razón de esto es que Drake aparece bailando y dándolo todo mientras canta su canción. Su forma de bailar es tan particular que generó variedad de memes. Actualmente es uno de los personajes con más memes de la historia.

9- Es el creador de “YOLO”

Popularizó la palabra YOLO, que significa ‘you only live once‘ (solo vives una vez), con su The Motto.

10- Participó en la saga de películas de La era de hielo

En la película ‘La era de hielo 4: La formación de los continentes‘, Drake pone voz a un pequeño mamut llamado Ethan.