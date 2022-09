David Bowie tendrá una placa conmemorativa en el Paseo de la Fama de la Música de Londres

El Music Walk of Fame (Paseo de la Fama de la Música) de Londres hará un homenaje al cantante David Bowie , quien falleció en 2016 a los 69 años debido a un cáncer de hígado.

"David Bowie es una influencia mundial, uno de los máximos influyentes y, tarde o temprano, teníamos que tenerlo en el Paseo de la Fama de la Música", señaló el fundador del lugar, Lee Bennett.

El disco de piedra del artista se sumará al de otras leyendas de la música británica, como Amy Winehouse, Madness, The Who y Soul2Soul, y estará ubicado cerca de la estación de subte de Camden Town.

Desde el Music Walk of Fame señalaron que esperan que este paseo sea "el honor más alto que una figura musical pueda recibir en Reino Unido". Sobre Bowie, Bennett indicó que "la placa de David Bowie asegura ese legado".

El Music Walk of Fame se inauguró en 2019 con la placa de The Who y su fundador asegura que: "Tenemos grandes planes para el futuro, pero por ahora, celebremos a uno de los grandes de la música".

Los organizadores del evento informaron que para la presentación de la placa se realizará un evento privado con la familia, amigos y fans del cantautor. La fecha de inauguración está programada para el 15 de septiembre y también funcionará como una celebración a los 75 años que debió cumplir el cantante de Héroes.

El disco de piedra de Bowie llega un día antes del estreno de la nueva película documental inspirada en la vida del músico.

"Moonage Daydream" será dirigida por Brett Morgen y aseguran que será una "odisea cinematográfica experiencial" mientras se hace un recorrido por "el viaje creativo, musical y espiritual de Bowie".