Billie Eilish reveló de quién esta enamorada en su última canción, My Future: "De nadie más"

Pese al aislamiento por coronavirus, Billie Eilish potenció el encierro para dar a conocer su última canción, My future, hecha en plena pandemia. El tema es muy diferente a los demás, con otro ritmo al que nos tiene acostumbrados.

Lo que más llama la atención es la letra, en la que hace referencia al amor propio. En la canción revela de quién se enamoró profundamente: de sí misma. "Estoy enamorada, pero no de nadie más. Solo quiero conocerme a mí misma", dice la parte más significativa de la canción.

El tema se dio a conocer luego de que la cantante contara que cuando una vez compartió un foto en bikini recibió tantos comentarios hirientes que dejó de mostrar su cuerpo . Por eso, se viste con prendas oversized. Sí, para evitar ponerse mal por los horribles comentarios que recibe en la red.

"Así nadie puede tener una opinión sobre mi cuerpo porque no han visto lo que hay debajo. Nadie puede decir, 'es delgada o gruesa', 'no es delgada o gruesa', 'tiene el culo plano', 'tiene el culo gordo'. No lo saben", había explicado sobre el porqué de su manera de vestirse.