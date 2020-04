Billie Eilish se refirió a las burlas de los haters cuando compartió fotos en bikini: "Vi comentarios que decían..."

Gracias a su talento y magnética personalidad, Billie Eilish logró convertirse en una de las cantantes jóvenes más reconocidas del momento. A pesar de estar en el podio, no se siente segura de sí misma. Por eso, usa ropa holgada. Su objetivo es que sus fans no conozcan su figura.

Sin embargo, en sus últimas vacaciones compartió fotos y videos disfrutando de la naturaleza en bikini. En una entrevista con Dazed, la artista recordó los hirientes comentarios que recibió al haber mostrado su figura en Instagram.

"Vi comentarios como '¡¿cómo se atrevió a hablar sobre no querer ser sexualizada y usar esto?!' También hubo comentarios como 'ya no me gusta porque, a partir de cumplir 18 años, se ha convertido en una puta'", comentó la joven.

"Así nadie puede tener una opinión sobre mi cuerpo porque no han visto lo que hay debajo". G-plus

En el backstage de una campaña que protagonizó para Calvin Klein había explicado por qué prefiere usar prendas oversize: "Así nadie puede tener una opinión sobre mi cuerpo porque no han visto lo que hay debajo. Nadie puede decir, 'es delgada o gruesa', 'no es delgada o gruesa', 'tiene el culo plano', 'tiene el culo gordo'. No lo saben".