Bad Bunny, el líder indiscutido: es el artista con más nominaciones para los Latin Grammy

Parece que "Un verano sin ti'' no fue tan triste para Bad Bunny : el músico urbano puertorriqueño es el más nominado para los Latin Grammy en su 23a edición gracias a su popular álbum, consiguiendo menciones en las categorías de grabación y álbum del año en las nominaciones anunciadas el martes por la Academia Latina de la Grabación.

Rauw Alejandro, con ocho nominaciones, Christina Aguilera, Jorge Drexler y Rosalía, con siete, fueron otros de los principales artistas nominados de la mañana.

Bad Bunny también sumó menciones en las categorías de mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por su omnipresente himno de clubs nocturnos "Tití me preguntó'', además de mejor interpretación de reggaetón y mejor canción urbana por "Lo siento BB:/'', su conmovedora colaboración con Tainy y Julieta Venegas.

Pero el reggaetonero, quien previamente ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy, no consiguió una nominación en la categoría de canción del año, un premio para los compositores. Aunque sí competirá por el premio a mejor álbum de música urbana por "Un verano sin ti'' y grabación del año por su éxito "Ojitos lindos'' con los colombianos de Bomba Estéreo.

Bad Bunny llegan en un momento en el que se mantiene en los primeros puestos de las listas en Latinoamérica y a nivel global por su álbum lanzado a comienzos de mayo ; recibió el premio al artista del año en los Premios MTV a los Videos Musicales (el primer cantante de habla no inglesa en lograrlo), y su gira es la más lucrativa a nivel mundial.

Pero como bien saben los expertos en los Latin Grammy, gozar de una enorme popularidad no es una garantía para conseguir una nominación a un gramófono dorado, un premio a la excelencia musical votado por colegas, por lo que las menciones para Bad Bunny son todavía más especiales.

"Me entusiasma mucho ver que hay una congruencia entre la excelencia musical, dictaminada por los miembros, y el éxito comercial'', dijo el director general de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, en entrevista telefónica con The Associated Press. "Estos nominados que vez hoy día son un reflejo de que la música latina está pasando por un momento increíble y que además los miembros también están reconociendo con la excelencia musical algo que al mismo tiempo está teniendo éxito comercial''.