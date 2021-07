Horóscopo de hoy: martes 29 de junio de 2021

Leé tu horóscopo diario del 29 de junio de 2021 en esta nota y averiguá lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal.



Aries: en tu día martes apasionado, la luna en tu signo anterior te ayuda a renovar las emociones con el amor, seguramente te costará despegar de una relación que te atrapa sexualmente. El trabajo rinde frutos rápidamente gracias que soltaste el control y supiste elegir lo correcto. Sigues decidido a incorporar nuevos movimientos para tu vida. Los socios te dan buenas noticias laborales, pero no tanto así de salud de gente querida.

Tauro: este día la luna en un signo amigo como Piscis te dará la fe para levantar la autoestima, lograrás demostrarle a los demás lo que vales, pero lo más importante, a vos mismo. La familia te demanda tiempo, pero podrás imponer tus ideas para estar en primer lugar. Confiar nuevamente en planes que habías abandonado y ayudan a tu salud.

Géminis: un día de tránsitos difíciles en el cielo, la luna junto a Neptuno en piscis puede desordenarse todos tus planes. Los hermanos te ayudarán a resolver las decisiones familiares, el diálogo se retoma de manera intensa y puedes mejorar tu posición junto a los que te aman si escuchas antes de hablar. La justicia te acompaña aunque no logres todo, llegarás a acuerdos que te darán una tranquilidad impagable.

Cáncer: el sol te acompaña en este día santo de san pedro y san pablo permitiéndote tener mayor fe y mejor encuentro con las personas que amas. Tu don natural de dar sin mirar a quien se incentiva en este día espiritual. Tus ancestros te protegen, los sentirás el doble. Te enterarás de noticias familiares óptimas y de amigos que se están recuperando de problemas. Te sentirás lleno de alegría y felicidad.

Leo: la presencia de venus de lleno en tu signo en este día martes te da una acción muy fuerte hacia lograr el amor y el reconocimiento, así como te amas te amarán y los logros que esperabas se dan mágicamente. Tu luz es muy fuerte y la compartes con los demás. En tu hogar se necesitan reformas y cambios y tus ideas dan alegría y bienestar a tus seres queridos. Conviertes este día en un día especial e inolvidable.

Virgo: con la energía de la luna en oposición y mercurio en cuadratura el trabajo de a dos es fundamental, es importante que puedas entender que sin el otro no vas a poder nada. Sé que estás acostumbrado a decidir solo, hoy no es el día. Recibirás noticias emocionantes y que te organicen la vida sin que tengas que hacer mucho. Este día será para que recobres alegrías perdidas.

Libra: con fe en las enseñanzas de tus padres y familiares, sientes un apoyo especial y hasta divino para poder resolver lo que el día te traiga. La pareja necesita que estés cerca, tus amigos también, hoy te conviertes en alguien que ayuda a todos los demás. La energía física que estas esperando llegará rápidamente, empezarás a desarrollar más fuerza para superar problemas de salud.

Escorpio: un día mágico y positivo, como siempre los martes son tu día para arrancar con los desafíos que quieras. tu regente, Marte, está feliz de acompañarte energéticamente para eliminar y limpiar cargas negativas que se presenten por envidias a tu alrededor.

Sagitario: este día será enérgico fuerte y con muchos desafíos por delante , recibirás llamados y sabrás que la recompensa está llegando. Tiempo de alegría compartida con la familia. Descubres que algo que te gusta hacer además te da dinero y empiezas a activar la visión sobre eso para poder lograrlo. Comienzas una nueva actividad física.

Capricornio: este día especial y santo es ideal para que lo celebres haciendo una hoguera, en la misma quema los obstáculos que no te permiten entender que si bien sos bueno en todo, muchas veces la suerte no estará de tu lado y el esfuerzo no tiene la recompensa que estas necesitando. El trabajo solitario te ayudará a encontrarte mejor con tu interior y escucharlo. Como te muestres lograras mejoras en tu vida personal hoy es un día para enderezarse y seguir.

Acuario: es día para avanzar, sin mirar atrás, confiar en el instinto y las ideas que se crecen . siempre encontraras con quien compartir mejor todo lo que haces. Confiando en las personas que más amas todo fluirá mucho más fácilmente. Recibirás mensajes de grupos que hace tiempo que no te involucraste y recuperarás amistades perdidas.

Piscis: un día maravilloso con la luna en tu signo que te apuntalará a creer más en vos y en tus proyectos . hoy avanzas el doble que ayer y darás todo por lograr tus objetivos. Mañana tendrás tiempo de descansar. Te conviertes en un pulpo que con cada brazo se encarga de los temas de la vida y a todos y cada uno lo harás con excelente, dándole lugar y espacio en tu alma.

Fuente: Jimena La Torre.