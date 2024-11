Guillermo Zapata es un empresario gastronómico, actor y productor de cine y contenidos. Dio sus primeros pasos en Canal 13 y a los 22, cuando estaba transitando sus inicios en su carrera de actuación, decidió perseguir el sueño americano.

Así, se embarcó en un viaje de 10 días a Los Ángeles que se convirtieron en 8 años sin volver a visitar la Argentina.

Con esfuerzo y dedicación, forjó una carrera en un restaurante que le permitió a los 6 años fundar su propio negocio, que pronto comenzaría a ser visitado por figuras de la talla de Sylvester Stallone, Angelina Jolie y George Michael.

Su innegable parecido con George Clooney le ha valido unas cuantas miradas, pero asegura que si bien lo toma como algo divertido y un halago, reconoce que ambos tienen sus diferentes estilos.

En una charla con Ciudad, Guillermo adelantó los detalles de su nuevo trabajo cinematográfico que reúne a un elenco de ensueño, con figuras como Diego Cremonesi, Alberto Ajaka, Luciano Cáceres, Andrea Rincón y el recientemente fallecido Daniel Fanego.

GUILLERMO ZAPATA, ÍNTIMO SOBRE SUS PASIONES, SU LARGO CAMINO A TRAVÉS DE HOLLYWOOD Y SUS PROYECTOS

- Bueno, Guillermo, este domingo estrenan Las Nubes...

- Estrenamos Las Nubes en el festival, en el 25 aniversario del festival Buenos Aires Rojo Sangre. Quedar elegido en un festival internacional es un orgullo y viniendo, bueno, estando en Argentina, para mí, tiene un mérito increíble.

Contento de participar, de poder mostrar esta película y de terminar prácticamente la gira de festivales que hemos hecho durante los últimos siete meses en Europa, Estados Unidos, y bueno, terminar en Argentina la semana que viene en el Festival de La Habana al mismo tiempo, antes de hacer el release de la película.

El estreno mundial sería a partir de marzo 2025, que ya está bajo la distribución de Indie Cam Picture desde Los Ángeles. Así que, bueno. Bueno, terminar el recorrido de festivales y poder mostrar el esfuerzo y la película que hicimos con tanto amor y con tanta energía y positivismo de todos los actores y el crew member, ¿no?

- Tiene un elenco importante. Hasta cuenta con la figura de Daniel Fanego, que falleció hace poco...

- Es increíble el hecho de que podamos haber juntado a todos estos actores. Y el mérito, bueno, prácticamente hay que dárselo al director Eduardo Pinto, ya que es un director que cuando propone una historia, o algo, para filmar, tiene el respaldo de todos los actores locales e internacionales.

Y, bueno, Daniel Fanego fue uno de los que inmediatamente quiso participar en esta película. Como productor también, me siento orgulloso de que cada uno, como Andrea Rincón, Diego Cremonesi, Ajaka, Matías Desiderio, que estén todos presentes en esta película.

Las nubes

- Bueno, buenísimo. ¿Vos te fuiste a los 22 años de acá, más o menos?

- Me fui a los 22 años, en el año 92 a Los Ángeles. Con una idea.

Yo en esa época ya trabajaba como actor en Argentina. Inclusive en el Canal 13, creo que fue mi debut como actor en una serie muy reconocida en esa época que se llamó Clave del Sol.

Así que, bueno, caminar en los estudios hoy por hoy del Canal 13 me trae unas memorias y unos recuerdos geniales de los comienzos como actor.

Después, bueno, tuve la posibilidad de seguir trabajando y en el año 92 fue que tuve la idea de ir a... Un deseo, prácticamente, de ir a Los Ángeles a conocer esa ciudad que me tentaba desde pequeño.

Hice una pausa en los trabajos que estaba haciendo en esa época. Y bueno, fui a conocer por 10 días Los Ángeles. Pero, bueno, ahí está el twist de la vida, ¿no? Que esos 10 días se transformaron en un cambio de vida total.

Esos 10 días no fueron suficientes para mí como para decir “vuelvo”. Necesitaba más. Era como que encontré algo especial en Los Ángeles que me llevó a, bueno, esos 10 días, volver 8 años después a visitar a mi familia, a volver a estar en Argentina de vacaciones.

- Claro, cambiaste tu residencia allá.

- Cambié mi residencia, sí.

- Y, o sea, vos te fuiste con un perfil ya de actor. Pero, para instalarte en esta nueva ciudad, encontraste el camino por la gastronomía, ¿no?

- Total. Bueno, lo que hace uno cuando llega allá, en la situación que yo estaba, es una situación muy difícil.

Pero me gusta decir que nada es imposible en la vida. Y ese es el mensaje que hoy por hoy soy responsable de transmitir. En ese momento no hablaba inglés, no conocía a nadie, no tenía más dinero. Era un hombre muy joven.

Pero con un deseo enorme... Legalmente no estaba aceptado como para trabajar y todo eso. Pero creo que el destino a veces los lleva a uno a querer hacer cosas y lograr lo que uno quiere.

Y eso fue lo que pasó, ¿no? Empecé una vida nueva desde cero. Y hoy por hoy puedo decir, bueno, que me adapté y pude, en cierta forma, triunfar.

Pero es el comienzo. Cuando uno dice triunfar, es el comienzo de algo que uno... Quiere empezar. Es como que recién empiezo a trabajar o a hacer lo que realmente quiero en el alma.

Pero bueno, sí, lo que mencionás vos del restaurante, fue algo que, bueno, la necesidad de trabajar, de buscar algo como para vivir en ese país, me llevó a lavar platos.

Y eso es algo que yo, bueno, lo hice con mucho placer, sabiendo de que era algo temporario y que todo dependía de uno mismo si quería progresar en un país tan arduo. Y que era tan competitivo como es Estados Unidos. Y Los Ángeles, de por sí, es una ciudad muy competitiva en todo sentido.

Así que, bueno, es tener energía, tener positivismo y deseos de triunfar. Es lo que me llevó a mí de empezar lavando platos a tener mi propio restaurante en el año 98.

O sea, que en el año 92 yo era lavaplatos y en el año 98 pude abrir mi restaurante propio, que hoy por hoy es uno de los restaurantes más famosos de Los Ángeles y mundialmente conocido. Y es una de las cosas que me ha ayudado mucho.

Mi restaurante se llama Sur, en West Hollywood. Y, bueno, es como que paralelamente pude triunfar de este lado y me permitió volver a lo que es mi primer amor, la actuación. Y hoy tengo la posibilidad de poder continuar con eso y mostrar mis trabajos aquí en Argentina.

- Bueno, qué simbólico el nombre, ¿no? Sur...

- Bueno, la idea era, cuando lo abrí en el año 98, era mostrar o estar presente un poco de Argentina. Bueno, después con el tiempo fue cambiando. Conocí a mi esposa Nathalie, que es francesa, después me asocié con unos socios ingleses y entre los cuatro creamos un concepto de restaurante muy diferente

- Claro, cuatro diferentes culturas...

- Es como variado. Pero también cuando entras al restaurante Sur, notás que estás en un lugar muy diferente, atípico a lo que es Los Ángeles. Y eso es lo que le permitió al restaurante triunfar y bueno, estar detallado ya casi 30 años y crecer de la manera que crecimos.

- Bueno, y un poco te llevó a volver a la cultura, a la actuación, que quizás a tu restaurante iban personajes importantes, creo que fue George Michael el primero, ¿no?

- George Michael fue el primero, verdad. Y ese fue el que me permitió poder estar conectado con más actores y con más celebrities. Y bueno, a medida que van viniendo restaurantes, como que el restaurante empieza a tener otra... Exposure, como se dice, ¿no?

- Claro, exposición, reputación...

- Reputación. Y a mí me pareció un trabajo que tenemos que hacer constantemente porque atraviesa a la gente, pero al mismo tiempo estar creativo y seguir creciendo y no quedarse, ¿no?

Porque cuando uno dice “bueno, lo logré” no es algo conveniente de decirse a uno mismo más que decir “bueno, ¿dónde está la próxima meta?”

Y así es que uno puede ir a avanzar.

- Bueno,¿ y algún otro personaje que hayas conocido, que haya ido a tu restaurante? El que más te gustó que haya ido.

- Creo que hay muchísimos actores que han llegado. Angelina Jolie cuando llegó creo que sentí algo especial cuando la vimos, tanto yo como mi esposa. Por su elegancia, por su forma de comunicarse con la gente y bueno.

Pero bueno, muchísimos. Stallone también

Pero bueno, para mí cada cliente que llega representa algo muy especial y así es que el restaurante crece.

- Bueno, y volviendo un poco a la película, que es como tu gran regreso ahora a la actuación, a la producción, a la dirección, ¿o venías ya trabajando otros proyectos?

- Bueno, esta sería mi quinta película. Que hago como actor y productor. Y bueno, me da la posibilidad, como productor independiente, de invertir en Argentina.

La posibilidad de volver a Argentina e invertir es una satisfacción enorme el decir que uno puede proyectarse de esta manera. Y la posibilidad de trabajar con directores como José Cicala y como Eduardo Pinto es algo muy interesante para mí. Y poder mostrarlo en el mundo.

- Y bueno, ¿qué te dicen de que vos tenés un parecido muy claro con George Clooney?

- Es lo que pensás.

- Sí, obvio. Pero igual todo el mundo creo que lo piensa, ¿no?

- Creo que hay una comparación que es divertida, que, bueno, lo tomo como si fuese un juego. Tengo mucho respeto por él.

Es una persona que pelea por los derechos humanos, un director, un actor.

Es agradable escuchar eso, pero uno, bueno, tiene su personalidad y uno tiene su nombre. Pero sí, es algo divertido eso.

- ¿Te han confundido allá en Estados Unidos?

- Creo que la primer mirada cuando me ven, algunos turistas piensan que es familiar. De que “¿será él o no será él?” Pero bueno, uno tiene ya su personalidad y la va asumiendo a su manera.

- Bueno, y ahora se estrena la película en el festival y en marzo viene el estreno mundial. ¿Cuáles serían tus expectativas? ¿Creés que a la gente le va a gustar, se va a identificar?

- Creo que es una película que el argentino, principalmente, se va a adaptar y se va a entretener mucho. Es un drama fuerte, donde el director usa una de las herramientas que él sabe hacer muy bien, que es el humanizar a los...

- A los malos, villanos...

- A los malos y a los buenos. O sea que él considera que cada uno de los personajes, más allá de que sea bueno o malo, es algo especial que los lleva a ser a ese momento.

Y en esta película van a encontrar muchísimas oportunidades. Es una película que los va a atar a la butaca o a la silla cuando la vean.

Y bueno, creo que es el comienzo de un cine diferente, de un cine que trato de, a través de mi experiencia, traer y hacer en Argentina. Considero que el talento actoral y el talento de atrás de las cámaras, del crew, del crew member, es enorme. Invierto en eso.

Creo que Argentina está en un momento en el que... Es el momento de brillar. Así que bueno, yo desde un punto de vista desde Estados Unidos sigo aportando, sigo haciendo mi granito, mi de arena para que Argentina vuelva a estar donde tiene que estar, al primer nivel mundial.

- Obvio, por supuesto. Y bueno, ¿algún personaje con quien te gustaría trabajar? ¿Algún actor, actriz?

- En realidad, como te digo, yo soy una persona que me gusta armar un proyecto y empezar con el otro. Tenemos un proyecto que estamos cocinando para el año que viene.

Y bueno, lo quiero filmar nuevamente en Argentina, pero ya a un nivel internacional donde voy a traer más actores de renombre de Estados Unidos. Es un proyecto un poquito más ambicioso, sí.

La historia la creé para que podamos filmar nuevamente en Argentina. Así que bueno, mi deseo de continuar, mi deseo de estar presente de alguna manera en Argentina.

- Encima con lo lindo que es el país, el paisaje...

- Totalmente. Y es algo que lo siento realmente. Estando en Los Ángeles uno tiene muchísimas oportunidades de filmar en otros países de Latinoamérica. O sea que hay ciertos incentivos que brindan para motivar a productores independientes, como en el caso mío, de ir a países y bueno, invertir en esos países.

Pero bueno, uno hace un esfuerzo extra de dejar de lado esas opciones e invertir en Argentina. Porque realmente lo siento en el corazón, porque siento que realmente es una necesidad, es algo que me debo a mí mismo y le debo a los argentinos hacer esto.

- Me parece muy bien. ¿Y algún otro formato que no sea un largometraje, como un reality?

- ¿Sabés qué? El mundo del reality, hablando, volviendo a lo que es el reality, he logrado hacer algo que es muy diferente en el mundo del reality.

Un reality basado en el restaurante que yo tengo, Sur, que se llama Vanderpump Rules, que lo pueden ver en Argentina en Netflix. Pero es algo que pasó a ser mundialmente conocido. Se empieza a filmar en febrero la temporada número 12...

- Ah, ya tiene un montón de años...

- Y bueno, es como que constantemente uno busca creatividad y busca de cómo mantener el fuego vivo, ¿no? Dentro de lo que es mi restaurante, siempre traté de buscarle la vuelta.

Por eso, como te digo, son 30 años ya casi del restaurante y de la única manera de poder mantener un negocio en un lugar tan competitivo como Los Ángeles es ser creativo, es innovar, ser abierto, escuchar, rodearse con la gente inteligente y nunca pensar que uno sabe más que a alguien, ¿no? Siempre es escuchar y bueno, hacer.

Sí. bueno, muchas cosas por venir.

Contento, como te digo, de poder estar acá con ustedes. Agradecido a Coco Fernández, que me da la posibilidad de conectarme con ustedes y de estar enfrente de todos ustedes.