Jimena Monteverde habló con Ciudad en la entrega de premios de Los Más Clickeados 2024, contó acerca de su presente y fururo laboral y los famosos que peor cocinan, entre otros temas.

La chef de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana fue reconocida como una de las más clickeadas este año y reveló algunos detalles de celebridades con las que trató en los programas de eltrece.

“Nos gusta malcriar a los invitados, entonces les preguntamos qué es lo que les gusta comer o si tienen alguna restricción”, comentó la cocinera en la ceremonia.

Jimena Monteverde en Los Más Clickeados 2024.

Tras ser consultada, Jimena confesó con humor quiénes son los famosos que no tienen idea de cocina: “Darío Barassi estuvo en la mesa de Juana y no tenía idea de nada, y el Chino Leunis tampoco”.

- Jime, ¿te esperabas ser una de las más clickeadas?

- No, la verdad que no. Nunca me imaginé, es la primera vez que vengo a recibir este premio.

- Pero si la gente te adora, la gente te re sigue con Mirtha Legrand, además también tenés otro programa ahora, ¿no?

- Fue como un año muy fuerte este, que estuve como muchas horas en la televisión y bueno, nada, calculo que sea por eso también.

Jimena Monteverde en Los Más Clickeados 2024 (Foto: Movilpress).

- ¿Algún famoso que haya ido a la mesa de Mirtha o de Juana te ha pedido algo así muy particular?

- No, bueno, por ahí piden, viste cuando hacemos los menús vegetarianos en lo de Juana, de repente me dicen ‘¿no hay un bife o algo?’.

Pero bueno, la verdad que en realidad nos gusta preguntar qué es lo que le gusta comer o si tiene alguna restricción como para también malcriarlos. Pero bueno, son bastante malcriados algunos.

- Y con Juana (Viale) cocinan con los famosos, ¿Hay algún famoso que digas ‘¡uy, a este la cocina no le va, no es para él!’?

- Hay varios que por ahí no tienen ni idea de nada, pero bueno, la vez pasada estuvo (Darío) Barassi que estuvo divertidísimo, él no tenían ni idea de nada. Estuvo el Chino (Leunis) también, te das cuenta que no tienen ni idea de cocina.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

- Pero la reman igual, ¿no?

- Sí, obvio, la reman además es muy divertido y justamente lo que creo es que a la gente le divierte ver eso.

- Con tu ayuda aparte, ¿qué mejor que la ayuda de una chef?

- Sí, por eso. Además, es un segmento divertido que está para divertirse y pasarla bien.

- ¿Y vas a seguir con Mirtha y Juana?

- Sí, por ahora seguimos, así que sí, creo que también en el verano en algún momento.

Jimena Monteverde y Juana Viale en Almorzando con Juana (Foto: captura de eltrece)

- Bueno Jime felicidades, muchísimas gracias por venir.

- Gracias, un placer y muchas gracias por el premio.

