Zaira Nara sufrió un blooper fashion con sus pestañas postizas: "Se las sacaron en seco"

Mientras se rumores que retomó su romance con Facundo Pieres, Zaira Nara sigue adelante con su carrera de modelo mientras negocia un contrato para conducir un programa en América, según informaron algunos días atrás en algunos medios.

En estos menesteres estaba Zaira cuando sufrió un tremendo blooper fashion con sus pestañas postizas, y en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine), los conductores se mostraron implacables con los asistentes que le tocaron en suerte a la hermana de Wanda Nara.

“Estos tips con los que te dicen ‘ponete esto que te va a quedar bien’ y vos les preguntás ‘¿pero este pegamento no está vencido?’, y te contestan ‘ahhh, no es un medicamento’ ¿Qué va a estar vencido? ¡Y qué problema cuando la pestaña te queda híper pegada y esa pestaña te queda pegada en el ojo de Zaira Nara!”, comentó Horacio Cabak.

EL DOLOROSO BLOOPER FASHION DE ZAIRA NARA QUE SE HIZO VIRAL

La producción puso al aire entonces una story del Instagram de Zaira en el que se veía el doloroso momento de la extracción de una pestaña. “Mi maquilladora compró un pegamento de pestañas que parece que era permanente”, escribió la modelo de manera sobreimpresa.

Pero, tras lanzar un tremendo improperio a raíz del dolor, Zaira dio un detalle revelador sobre su maquilladora. “Te dije que no uses más este producto”, le dice mientras la cámara enfoca hacia la mesa, donde se puede ver todos los trozos de pestaña que van dejando a raíz de la falsa debacle capilar.

“Mañana voy calva de pestañas”, dice Zaira al final del video, mientras al maquilladora lanza un feo vaticinio: “Me parece que no sale más esta”. “Y se lo están haciendo en seco, es un peligro”, analizó Fabián Medina Flores.

“Es que Zaira lo da todo, hasta las pestañas. Me hace acordar cuando estuve internado y tenía todo pegado en el pecho, y me lo despegaban y me lo pegaban. Y el último día vino una enfermera y me dijo ‘tendríamos que haberte afeitado el pecho’, y yo le contesté ‘¿y ahora me lo venís a decir?’”, bromeó Cabak.