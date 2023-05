Zaira Nara rompió el silencio sobre cómo surgió su famoso tweet "menos mal que no me casé" cuando se separó de Diego Forlán: "Fue idea de una amiga"

A 12 años de la icónica frase "menos mal que no me casé" que twitteó Zaira Nara para anunciar que su historia de amor con Diego Forlán había llegado a su fin y que la boda había sido cancelada, la modelo rompió el silencio y dio detalles de cómo nació ese mensaje en las redes.

“Con mis amigas somos muy clan. Y en esta oportunidad, me había separado y había sido algo bastante heavy, sobre todo para la edad que yo tenía que era 21 años. Era como el fin de la vida. Levanté el teléfono, les dije a mis amigas que me peleé y organizaron un viaje a Pinamar”, comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara en su visita a Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América.

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz. Así toda la ruta 2 y me dijeron ‘así llorás y te descargás todo’. Y atrás venía mi hermana porque ella no se podía perder una”, agregó.

En cuanto a la madrugada en la que decidió plasmar en su muro ese tremendo y recordado mensaje, Zaira contó: “Y en una de las juntadas con mis amigas, una dijo poné un tweet para comunicarlo a los medios. Me dijo ‘¿y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero lo puse con una inocencia…”.

“Así que fue una idea de una amiga, que después no se hizo cargo porque lo tiró y se fue a hacer unos mates. Y me acuerdo que me escribió Luis Ventura”, cerró la invitada de la noche, antes de que en pantalla pusieran el famoso tweet que decía “¡Ahora lo que les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASÉ!”.

PAULA CHAVES ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE CÓMO REPERCUTIÓ SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA TRAS SU ROMANCE CON FACUNDO PIERES

Luego de haberse mostrado muy incómoda al ser indagada por la nueva relación de Zaira Nara con Facundo Pieres, quien fue su ex, Paula Chaves rompió el silencio y se sinceró en una profundo nota que le dio a LAM.

"Con Zaira está todo bien, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años. Ya nos vamos a ir acomodando", comenzó diciendo la esposa de Pedro Alfonso, con quien tiene a sus hijos Baltazar, Olivia y Filipa, algo sonrojada por las preguntas.

"A Zaira la amo, es mi amiga. Iremos viendo cómo nos vamos a acomodando con el pasar de los días, fusionando esto que es nuevo", agregó la modelo, dejando en claro que deberá acomodarse a la posibilidad de ver cara a cara a su mejor amiga y su exnovio.

Además, ante la consulta sobre si le molestó este vínculo amoroso entre la hermana de Wanda Nara y el polista, Paula expresó, firme: "No, la verdad no porque sucedió (la relación con Pieres) hace muchísimos años.

"Un día te va a caer con su pareja nueva, que fue tu pareja, ¿cómo va a ser eso?", Y la entrevistada cerró , con una sonrisa pícara: ". Pedro es lo más, es capaz de todo. Es muy tranquilo, por suerte".