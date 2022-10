Zaira Nara reveló que ya conoció a L-Gante: "Me cae re bien"

La opinión de Zaira Nara respecto de L-Gante, en medio de fuertes rumores de romance del cantante con Wanda Nara, era lo que faltaba y llegó en una nota con Intrusos.

"Me cae re bien. Muy bien", bendijo la expareja de Jokob von Plessen al sindicado como su flamante cuñado.

Luego, la hermana menor de Wanda explicó su buena onda con L-Gante: "Lo conozco hace un montón, me lo crucé en un montón de eventos".

ZAIRA NARA EVITÓ HABLAR SOBRE LA RELACIÓN DE WANDA NARA Y L-GANTE

Por otra parte, Zaira Nara se mantuvo hermética a la hora de referirse a sobre la naturaleza del lazo entre Wanda Nara y L-Gante.

Más sobre este tema Andrés Nara habló contundente de las polémicas separaciones de sus hijas Wanda y Zaira: "Son temas complejos"

"Con ella hablo de todo, pero no con ustedes", aclaró de entrada.

Luego, Zaira evitó caer en la trampa de dar por confirmado el romance: "Ojo con el término relación, porque todas son relaciones. Las relaciones laborales también son relaciones. Yo hablo de todos los temas con mi hermana, pero quedan en casa".

"Yo no me meto. No tengo ni idea de los vínculos ni las relaciones", cerró Zaira Nara sobre Wanda Nara y L-Gante.