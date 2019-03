Zaira Nara eligió un vida muy distinta a la de su hermana mayor, Wanda. La modelo y conductora de Morfi, todos a la mesa habló de su vida y marcó algunas sustanciales diferencias con la botinera.

“¿Si me gustaría tener una familia numerosa como la de Wanda? Por momentos, cuando estoy en el Sur, me visualizo con cuatro hijos y me encanta. Después, vuelvo a Buenos Aires y me doy cuenta de que amo lo que hago. Para la familia numerosa tenés que resignar cosas. Lo de Wanda es distinto. Ella empezó a tener hijos a los 22 y siempre vivió la maternidad con naturalidad”, comentó la morocha, en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

“A Wanda le doy libertad. Ella hace lo que quiere. Es un personaje que yo amo. Somos re distintas y a la vez la banco y aprendí a entender su forma de ver las cosas y su manera de pensar, que es distinta a la mía. A la vez, somos almas gemelas", afirmó sobre la relación con la mujer y representante de Mauro Icardi.

Sobre el final, Zaira se refirió a la decisión de su madre, Nora Colosimo, de instalarse en Milán junto a su hermana. “De las tres, yo soy la más independiente. Wanda siempre fue la más ‘mamera’. Si bien confrontan, Wanda la quiere cerca. Yo soy más de las que le gusta tener su espacio y sus tiempos”, comenzó la conductora.

“Fue duro que se instale allá porque, cuando tenés una hija, está bueno tener a tu mamá cerca. Pero, en general, mi suegra Christl (Leitner), está. Jako (von Plessen) es su único hijo, así que Mali es su vida. También es mi segunda madre, me encanta conversar con ella. Es una mujer independiente, fuerte y me siento identificada en un montón de aspectos”, concluyó la menor de las Nara.