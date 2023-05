Zaira Nara leyó sin querer una incómoda pregunta sobre Paula Chaves y Wanda la chicaneó: "Si lo hacía yo, me mataba"

Esquiva a las preguntas de los noteros sobre su relación con el polista Facundo Pieres y sobre el impasse en su amistad con Paula Chaves, Zaira Nara hizo un vivo en Instagram y ella sola se puso en una incómoda situación al leer una picante pregunta de un usuario.

"¿Por qué estás con alguien que fue pareja de...?", leyó la modelo en la transmisión, sin concluir la lectura, en la que le preguntaban por su romance con Pieres, exnovio de Paula Chaves.

Más sobre este tema La pregunta sobre Zaira Nara que Paula Chaves no quiso responder: "¿Cómo es ella como madrina de Filipa?"

Generado el clima de tensión, Zaira expresó: "Yo no estoy con nadie".

"¿Por qué estás con alguien que fue pareja de...?", leyó Zaira, sin concluir la lectura, en la que le preguntaban por su romance con Pieres, exnovio de Paula Chaves. G-plus

A su lado en el vivo de Instagram, Wanda Nara la chicaneó sin dudar: "Ella misma leyó la pregunta. Si lo hubiera hecho yo, me mata". Con una risa pícara, Zaira asintió: "¡La mato!".

Acto seguido, Zaira se puso seria y contestó la incómoda consulta: "Hay cosas que no son para responder por un vivo de Instagram, pero para mí siempre está primero la amistad. La amistad siempre es lo más importante. Sobre todo cuando es una amistad del corazón".

"Me parece que uno siempre quiere la felicidad de sus amigos. Yo siempre priorizo la felicidad de mis amigas", aseguró Zaira Nara, sin nombrar directamente a Paula Chaves ni hacer mención a Facundo Pieres, polista con quien vivió un romance el verano pasado.

"Yo no estoy con nadie... Para mí siempre está primero la amistad. Me parece que uno siempre quiere la felicidad de sus amigos", respondió Zaira. G-plus

Más sobre este tema En fotos, Zaira Nara y Facundo Pieres inseparables en Punta del Este: juntos a todos lados

PAULA CHAVES CONFIRMÓ QUE SU AMISTAD CON ZAIRA NARA ESTÁ EN UN IMPASSE

La semana pasada, Paula Chaves les puso final a las especulaciones sobre su relación actual con Zaira Nara y confirmó en LAM que la entrañable amistad que tenían está en un "impasse".

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara?", le preguntó Ángel de Brito a la modelo y conductora.

Lejos de eludir la pregunta, Paula la enfrentó con visible tristeza: "A mí me pone un poco mal el tema. Me angustia la situación… Es una relación que está en un impasse por cosas privadas que las dos preferimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar".

"No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'pasó esto y por eso nos distanciamos', sino que fue una sumatoria de cosas", agregó.