Zaira Nara se habría separado de Jakob Von Plessen tras el Wanda Gate: "Crisis y separación"

La relación de Zaira Nara con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, fue puesta en jaque por el terrible escándalo de Wanda Nara con China Suárez por Mauro Icardi ya que su marido fue señalado como “cómplice” del futbolista en el affaire.

Luego de que surgieran las primeras versiones de crisis debido a que Jakob habría acompañado en el auto a Icardi hasta el hotel de París donde se encontró con la China, Guido Záffora aseguró que la pareja está separada.

“Crisis y separación. Ella fin de semana con las amigas en un hotel. Él lejos”, escribió el periodista en Twitter, haciendo referencia también al finde que Zaira pasó con sus amigas Paula Chaves y Mery del Cerro junto a sus hijos en un hotel.

LOS DETALLES DE LA CRISIS DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

En Intrusos tocaron el tema y Maite Peñoñori contó su charla con Záffora tras su sorpresivo tweet informando la separación.

“Hablé con Guido y él me dijo ‘me confirman que están en una crisis y que ya venían mal’”, aseguró Maite, quien también acotó que el denominado Wanda Gate sin duda habría afectado a la pareja.

A comienzos de enero, Ana Rosenfeld había hablado con Intrusos del rol de Jakob en la cita de Icardi y la China en París: “No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación”.

Y habló sobre el supuesto malestar de Zaira porque su marido habría esperado en un auto fuera del hotel a Icardi: “Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”.