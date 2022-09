Zaira Nara habló sin filtros de la versión de romance de Wanda y L-Gante: "Déjense de joder, nos gusta bailar su música"

Zaira Nara habló sin filtros de la explosiva versión amorosa que unió a Wanda con L-Gante, luego de que Luli Fernández contara en Socios del Espectáculo que el anuncio de la separación de la empresaria y Mauro Icardi sería inminente.

"¿Wanda esta de novia con L-Gante?", le preguntó Ángel de Brito a Zaira, en el móvil de LAM.

Más sobre este tema Fuerte enojo de Wanda Nara con LAM, al llegar a la Argentina: "No tengo ganas de dar una nota; tienen mala onda"

Sorprendida con el rumor, la modelo y conductora respondió: "Eso me lo acaban de preguntar en una nota y no entendí nada. ¡Déjense de joder! Nos encanta la música. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante".

"¡Déjense de joder! Nos encanta la música. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante". G-plus

"Capaz uno dice me gusta su música y ya... Podés bailar un tema, te podés sacar una foto", continuó Zaira.

Atento a las declaraciones de Nara, el notero de LAM le retrucó: "¿No es su tipo de hombre?". Y la modelo fue cautelosa en su respuesta: "No sé, ni idea. Nunca lo hablamos. Ella está casada. Cuando estás en pareja no hablás tanto de los tipos de hombres".

"No sé si L-Gante es su tipo de hombre. Nunca lo hablamos. Wanda está casada". G-plus

EXPLOSIVA VERSIÓN SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

Esta semana, Mariana Brey dio detalles en Socios del Espectáculo del vínculo íntimo que estarían teniendo Wanda Nara y L-Gante.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", comenzó diciendo la panelista, lista para poner en escena al cantante de cumbia 420.

Más sobre este tema Edith Hermida fue muy filosa con Wanda Nara tras ser vinculada con L-Gante: "China Suárez tiene su trapero y ella quiere uno"

"L-Gante estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo. L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", sentenció Brey.

Luego, Mariana habló de la reunión privada que compartieron en la Argentina: "Hace unas semanas compartieron una fiesta… Ellos no llegaron juntos, pero compartieron la fiesta súper bien. No se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención".