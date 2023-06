Zaira Nara habló a fondo de Paula Chaves en pleno distanciamiento: "Está bueno no fingir nada"

Zaira Nara habló sin filtros del distanciamiento con Paula Chaves, luego de que su entonces amiga contara en LAM que estaban en un "impasse" desde el año pasado.

La entrañable amistad de las modelos entró en crisis cuando Zaira comenzó una relación amorosa con el polista Facundo Pieres, expareja de Chaves.

ZAIRA NARA HABLÓ DEL DISTANCIAMIENTO CON PAULA CHAVES

Notero de LAM (Alejandro Castelo): -¿Creés que hay alguna posibilidad de charla con Paula?

Zaira Nara: -Yo la amo a Pau. Pau es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe también. Yo los presenté.

Notero: -Pepe me dijo que cree que con el tiempo si iban a arreglar…

Zaira: -Sí, obvio. Vivimos muy cerca…

Notero: -Se cruzan en el gimnasio. ¿Se saludan?

Zaira: -Obvio. Es como ver a alguien muy cercano. Es más que una amiga. Hay momentos en la vida en los que uno puede estar más cerca o más lejos, pero para mí la esencia de las personas no cambia.

Notero: -¿La entendés?

Zaira: -Sí, obvio. Re.

Notero: -Seguramente ya hablarán...

Zaira: -Ya hablamos. Hablamos de todo. No somos dos nenitas.

Notero: -Ella en el móvil se abrió…

Zaira: -Yo la seguí. Si ella decía que nosotras estábamos bien, yo replicaba. Me pareció bien que ella haya dicho que no estábamos hablando últimamente porque era la realidad. Yo quería darle el lugar a ella para que diga lo que sentía. Me pareció súper genuino. Como estamos tan expuestas, está bueno no fingir nada. Las cosas son así, y por algo son así. Ya se van a acomodar.