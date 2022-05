Zaira Nara explicó qué dicen sus chats con Wanda y por qué los borra: "Me dan miedo"

Zaira Nara, que en medio de los rumores de crisis de pareja con su marido se mostró re divertida en el show de Mau y Ricky, habló sin filtro sobre sus chats con Wanda.

La conductora, que es muy unida a su hermana, reveló qué hace tras tener una conversación con la dueña de Wanda Cosmetics vía WhatsApp.

Y afirmó, entre risas, que su ida y vuelta "no sostiene un archivo".

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE SUS CHATS CON WANDA

"Hablamos de todo. O sea, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta porque me da miedo. Todo lo que me dice lo borro porque no puede sostener un archivo ese chat", contó la modelo en diálogo con LAM.

Y se despidió revelando que el grupo más picante es el que tiene con Wanda y su mamá, Nora Colosimo.

"Tenemos un chat con mamá que ahí hay cosas más picantes”, cerró Zaira, con picardía.

¡Que no se filtren!