Zaira Nara estaría embarazada de su segundo hijo junto a Jacob von Plessen

Cuando el 1 de agosto Wanda Nara (32) publicó en su cuenta de Twitter “soy muy feliz”, la mayoría de los medios locales e internacionales supusieron que hablaba de los rumores de embarazo que la tenían como protagonista.

Pero este martes en Intrusos contaron que el motivo de la felicidad de Wanda sería por un embarazo, pero no de ella sino de su hermana, Zaira Nara (30).

Débora D’ Amato aseguró: “Zaira sería la que está esperando a su segundo hijo. Con Marcela Tauro teníamos el mismo dato. A mí me llega el rumor por parte de Nara y a Tauro le llegó por otro lado”.

Damián Rojo: "La semana pasada me dijeron que era Zaira la que estaba embarazada, le pregunté por Twitter y no me respondió. Eso yo lo tomo como un sí" G-plus

Además, Damián Rojo sumó más información: “Cuando Wanda puso ‘soy muy feliz’, empecé a investigar. La semana pasada me dijeron que era Zaira la que estaba embarazada, le pregunté por Twitter y no me respondió. Eso yo lo tomo como un sí”.

De ser cierta la versión que dieron en Intrusos, Zaira sumaría un nuevo integrante a la familia que formó junto a Jakob von Plessen (38) y su hijita Malaika, que en abril cumplió tres años.