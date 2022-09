Zaira Nara se enojó muy fuerte y le paró el carro al notero de Intrusos: "Me molesta que me preguntes por una relación ajena"

La sonrisa con la que Zaira Nara recibió al notero de Intrusos, Alejandro Guatti, para darle una nota en un evento se le borró ante las reiteradas preguntas sobre Wanda y su relación de pareja con Mauro Icardi.

"¡Están buscando mier...!", disparó la modelo, sin disimular el fastidio que le generó que Guatti le haga una nota indagando con insistencia sobre la vida íntima de su hermana y sin hacerle ninguna pregunta personal.

ZAIRA NARA SE ENOJÓ Y LE PARÓ EL CARRO AL NOTERO DE INTRUSOS

Alejandro Guatti: -¿Cómo fue el viaje con tu hermana?

Zaira Nara: -Bien, relindo. Mucho trabajo.

"¿Le preguntaste a Wanda si se separó?", preguntó Guatti. "No chicos, hay cosas que yo no necesito preguntar", respondió Zaira. G-plus

Guatti: -También se habló de que Mauro se iría a jugar al fútbol a Miami.

Zaira: -Se habló, pero no.

Guatti: -También se habló de Turquía.

Zaira: -Están allá...

Guatti: -¿Le preguntaste a Wanda si se separaron o no?

Zaira: -No chicos, hay cosas que yo no necesito preguntar. No tengo que preguntar ciertas cosas, porque estamos todo el tiempo hablando de todo.

"Porque se especuló mucho...", continuó el notero. "Me importa muy poco. ¡Me importa tan poco! Están buscando mierda", reaccionó Nara. G-plus

Guatti: -Porque se especuló mucho, se dijeron cosas...

Zaira: -Me importa muy poco. ¡Me importa tan poco!

Guatti: -Se mostraron juntos y muy bien en Miami. La acompañó. Fue un gesto ese….

Zaira: -No sé, decilo vos. Están buscando mier.... Los viste lindos, y yo también. Divinos. Felices.

Guatti: -Perdoname, ¿te molesta que te pregunte?

Zaira: -Me molesta que me pregunten tanto por una relación que es ajena. No hablo de la mía, mirá si voy a hablar de la de mi hermana.

Guatti: ¿Te puedo preguntar por la tuya, que también se habló?

Zaira: -No, porque no me gusta hablar de mi vida privada, y menos de la de mi hermana.