Zaira Nara contó qué pasaría si se cruza con China Suárez: "La saludaría pero no tomaría mate con ella"

Si Zaira Nara tuvo buena onda con China Suárez por trabajar para la misma agencia de modelos, esa relación se cortó cuando la ex de Benjamín Vicuña tuvo su affaire con Mauro Icardi, razón más que válida para que la hermana menor de Wanda Nara mantenga la distancia.

"Soy una persona muy respetuosa, si la veo la saludaría, pero no me pondría a tomar mate", afirmó Zaira.

Entonces, en la nota con Socios del Espectáculo agregó: "Todavía no me la crucé en ningún lado, pero a mí me cuesta pelearme con la gente. Si la veo va a estar todo bien, seguro".

Al final, Zaira Nara explicó su relación con China Suárez: "Nunca fue de mi grupo íntimo de amigas, pero teníamos muy buena relación porque era muy amiga de amigas".

ZAIRA NARA NEGÓ LOS RUMORES DE ROMANCE CON FACUNDO PIERES

En medio de rumores de romance con Facundo Pieres, Zaira Nara reafirmó su soledad tras separarse de Jakob von Plessen, el padre de Malaika y Viggo.

"Estoy muy bien y sola. Muy enfocada en mis hijos, en mi trabajo. "Cuando me vean que salgo en joggineta y no quiero laburar digan 'esta anda en algo'. Por ahora estoy enfocada en esto (N del R: por la presencia en un evento comercial)".

"Un hombre para conquistarme tiene que hacerme feliz, no tiene que tener más que eso. Pero no es un momento para pensar en eso", blanqueó Zaira Nara.