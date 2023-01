Zaira Nara y Diego Forlán se reencontraron en un evento tras 12 años de su fallida boda: los detalles

A 12 años de la icónica frase "menos mal que no me casé", Zaira Nara se cruzó en un evento con su expareja, Diego Forlán, con quien no logró caminar hacia el altar y se separó en los peores términos.

Zaira, que vive un romance con Polito Pieres, el ex de Paula Chaves, fue a ver a David Guetta con su hermana, Wanda Nara, y sus mejores amigos. También, con Marcelo Tinelli y sus hijas.

Por su parte, Diego también asistió al evento, que estuvo repleto de famosos. Y en Socios del Espectáculo dieron picantes detalles sobre el reencuentro.

CÓMO FUE EL REENCUENTRO ENTRE ZAIRA NARA Y DIEGO FORLÁN EL PUNTA DEL ESTE

"Zaira y Diego se vieron en el VIP del show de David Guetta acá en Uruguay. Fue el encuentro menos pensado... Cada uno haciendo su vida, pero estuvieron juntos y esto hace un tiempo era impensado porque han sido enemigos íntimos”, dijo Rodrigo Lussich.

"Diego estaba con Paz Cardoso, su mujer, y fue muy incómodo. Por más que hayan pasado tantos años, es incómodo”, reconoció Paula Varela.

"Estaban uno al lado del otro. No sé quién los puso al lado, porque no eran tantas figuras. Estaban casi pegados y llamó la atención por ser el reencuentro menos pensado. Zaira, además, fue sola, con Wanda pero sin pareja”, cerró Wally.