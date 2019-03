La relación de Andrés Nara con sus hijas, Zaira y Wanda, siempre fue conflictiva desde la separación del empresario de Nora Colosimo, madre de las jóvenes. Distanciados públicamente desde hace varios meses, la conductora de Morfi reveló detalles de su reconciliación.

“Estoy bien con él, tengo diálogo. Acepté muchas cosas. Cuando veo a Jako (von Plessen, su pareja) con Mali (su hija), recuerdo cómo era mi papá conmigo y sé que lo voy a querer siempre: me dio la vida”, suspiró Zaira, en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

“A veces me alejo porque no somos compatibles con las elecciones de vida, como ahora, que él prefiere exponerse. Pero soy de las que dejan fluir, sin reclamos, permitiendo que cada uno haga lo que quiera. Yo no soy combativa”, continuó la también modelo.

“Muchos me preguntan si las cosas no me afectan y la verdad es que no. Quiero a la gente por su esencia, y hay cosas de las circunstancias que no dejo que me interfieran. Qué se yo, es mi papá, no es que le voy a aceptar cualquier cosa, pero tengo uno solo. Con un amigo te podés pelear, ¡pero tu viejo es tu viejo!”, completó sobre los motivos del acercamiento.