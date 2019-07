Ocho años en pareja con reiterados rumores de crisis de pareja y versiones de infidelidades siempre desmentidas por el futbolista, serían una suerte de síntesis de la relación entre Yanina Screpante (36) y Ezequiel "Pocho" Lavezzi (34). A pesar de la escandalosa separación que transitan, ni la modelo ni el futbolista se animaron a revelar hasta ahora cuál fue el detonante de la ruptura.

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Yanina comentó: “Me hubiera gustado tener hijos, pero más adelante. No viviendo en China, por el mundo. Quería estar un poco asentada, para no estar lejos de la familia y que ayuden...”. Entonces, Cinthia Fernández le preguntó si ese fue “el motivo” de la separación, algo que Screpante negó: “No, ese no fue un motivo de ruptura, el motivo de ruptura fue su mente...".

En ese punto, Yanina Latorre, en el rol de conductora en reemplazo de Ángel de Brito, le pidió a la invitada que explicite cuál fue la razón que desencadenó el final de su amor con el Pocho, y Screpante afirmó: “Es heavy, pero no lo voy a decir”.

Intrigada, Latorre indagó: “¿Fue de un día para el otro? ¿Te la veías venir? ¿Te dejó él? ¿Lo dejaste vos?”. Sincera, aseguró: “Lo decidimos lo dos porque no daba para más. Era inrremable”.

Alerta, Graciela Alfano acotó: “Es mejor aclarar a que la gente interprete qué es heavy”. Hasta que Latorre blanqueó: “Quiero aclarar que yo sé el motivo y no lo voy a decir porque soy muy amiga de Screpante y no hubo nada grave, como malos tratos”. Lo que le dio pie a Yanina Screpante para despejar eventuales dudas sobre el comportamiento del Pocho Lavezzi: “No fue infidelidad, ni malos tratos, pero… Él dice que sigue enamorado de mí, pero después se comporta de forma que no se entiende...”.