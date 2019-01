En septiembre de 2018, luego de intensos rumores de crisis, llegó la confirmación de la separación de Yanina Screpante (35) y Ezequiel "Pocho" Lavezzi (33), tras ocho años de amor. En buenos términos y guardando cariño, cada uno continuó con sus vidas por separados.

"Tendrían que pasar un montón de cosas para que nos arreglemos, pero tal vez el día de mañana, puede ser. Por ahora no creo que haya reconciliación". G-plus

Disfrutando de las vacaciones y reencontrándose con la soltería, la modelo le dio una entrevista a la revista Hola! Argentina y reveló los motivos de la ruptura. "En los ocho años que estuvimos juntos tuvimos una sola crisis en la que nos separamos tres meses. Creo que esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía. Po eso, lo mejor fue separarnos. Tendrían que pasar un montón de cosas para que nos arreglemos, pero tal vez el día de mañana, puede ser. Por ahora no creo que haya reconciliación", dijo Yanina, dejando al descubierto un poco de su intimidad con el futbolista.

Al ser consultada por cómo se lleva con la soltería, Screpante señaló: "Bien, porque me estoy ocupando de mí. En un punto, antes estuve ocupada en acompañar al otro. Postergué mi carrera de diseñadora de interiores, de modelo, todo por acompañarlo y adaptarme a su vida, en cada país al que iba a jugar. Éramos muy unidos, estábamos todo el tiempo juntos y eso me condicionó en mis proyectos personales. De algún modo era como que trabajaba para mi novio porque le organizaba sus propiedades, me ocupaba de los arquitectos. Era yo la que manejaba todo eso, parece poco, pero era mucho".