A mediados de 2018, Yanina Screpante y Ezequiel "Pocho" Lavezzi les pusieron fin a sus 8 años de amor, sin exponer públicamente ningún conflicto.

Sin embargo, el tiempo pasó y la modelo irrumpió en los medios para confirmar la información que dio Lío Pecoraro en Todas las tardes, programa en el que contó que Lucía Pedraza, recientemente reconciliada con Nacho Viale, había tenido un affaire con el futbolista.

"Con el Pocho también me enojé. Le dije que no tenía códigos. Pero él me contestó que nosotros no éramos más nada y que no tenía que darme explicaciones". G-plus

Con el escándalo desatado, y luego de que la novia del nieto de Mirtha Legrand negará haber tenido encuentros íntimos con Lavezzi, el notero de Los Ángeles de la Mañana fue en búsqueda de Screpante, quien sostuvo el affaire y la traición.

"Yo no miento nunca", manifestó Yanina, segura de lo que estaba diciendo. Y Santiago Riva Roy agregó: "Tengo la información de que Lucía te lo admitió y que te pidió de tomar un café".

Asintiendo lo dicho por el cronista, la modelo amplió, punzante: "Es verdad. Pero yo no tomo nada con gente que es mentirosa. Le dije que no le iba a perdonar nada porque era una persona que no tenía códigos... Andá a buscarla a Lucía, a ver si ella dice que yo soy mentirosa. Te puedo mostrar el chat con Lucía".

"Lucía me admitió esto cuando fue. A Nacho también le dijo las cosas, me parece. Capaz ellos no estaban en pareja y no le metió los cuerpos. Buscó a un amigo de él". G-plus

Sintiéndose traicionada y defraudada, Screpante detalló la explicación que le dio Lavezzi sobre el comentado romance con la novia de Viale: "Ella no era mi amiga, la conocía y compartimos muchos años. Pero hay gente que no tiene códigos. Con el Pocho también me enojé. Le dije que no tenía códigos. Pero él me dijo que nosotros no éramos más nada y que no tenía que darme explicaciones".

Ordenando lo ocurrido en el tiempo, Yanina concluyó: "Ella me admitió esto cuando fue. A Nacho también le dijo las cosas, me parece. Capaz ellos no estaban en pareja y no le metió los cuerpos... (pero) buscó a un amigo de él".

