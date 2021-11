Yanina Screpante contó cómo fue su tensa charla con Pocho Lavezzi al separarse: "Me dijo que él era el que corría debajo del barro"

Yanina Screpante reveló en Los Ángeles de la Mañana que tras separarse de Pocho Lavezzi tuvieron una tensa charla respecto a la compensación económica por los aportes en su carrera.

“¿En qué momento dejaron de poder hablar entre ustedes y entran los abogados a esta historia?”, le consultó Ángel de Brito a la entrevistada, quien respondió: “Ni bien nos separamos hablamos en persona”.

“Le dije ‘tratá de dejarme mínimamente algo, yo dejé mi carrera que estaba en ascenso como modelo y mis estudios, vos me dijiste que no me iba a faltar nada’. Aposté al amor, a la familia, a un proyecto pero bueno no se dio”, detalló Screpante en el móvil.

Finalmente, Yanina contó la fuerte respuesta de Lavezzi: “Me dijo ‘yo no te pienso dar nada, el que corría debajo del barro era yo’, como que yo no hacía nada. Pero la contención de una mujer, lo que uno aporta a un futbolista vale más que lo material”.

Más sobre este tema Yanina Screpante habló luego de que Pocho Lavezzi la desalojara: "Estoy muy dolida; era un acuerdo confidencial"

CUÁNTO LE PIDE YANINA SCREPANTE A POCHO LAVEZZI POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO

Según reveló Paula Varela en Intrusos, Yanina Screpante le reclama a través de la justicia al Pocho Lavezzi una suma de 15 millones de dólares por compensación económica.

“El reclamo de Yanina Screpante, la compensación económica, es de 15 millones de dólares. ¿Y en qué se avala esto? En que Yanina habría dejado de ganar ese dinero por dejar su carrera como modelo para seguirlo y estar con el Pocho”, detalló.