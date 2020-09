Yanina recordó la infidelidad de Diego Latorre con una tremenda frase delante de su hija: "Esto me da vergüenza ajena"

El show de streaming Hashtag en vivo, juntos por única vez, que reunió a influencers como Martín Cirio, Santi Maratea, Lizardo Ponce, Lucas Spadafora y Lola y Yanina Latorre consiguió su objetivo: dar de qué hablar en las redes sociales. Además,se viralizó un video de la panelista de Los Ángeles de la mañana hablando con todo su humor sobre la infidelidad de su marido Diego Latorre.

“Llega un día en el que te enterás de que sos cornuda. Sí, te mirás al espejo y decís ‘sí, soy cornuda’”, aseguró Yanina, en una especie de monólogo de stand up, mientras que su hija expresaba su incomodidad diciendo “no, no”, y Yanina la paraba con un “dejame terminar”.

“Soy cornuda, me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné. ¿Y sabés qué? Ese día, solo ese día… ¡Me di cuenta de que no soy una conch… seca!”, lanzó, verborrágica pegando un grito enorme mientras que su hija era implacable. “Esto me da vergüenza ajena”, aseveró Lola Latorre.

