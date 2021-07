Yanina Latorre salió con todo al cruce de Karina Mazzocco: "La única que brilla y es exitosa acá soy yo"

Después de haberse dedicado más de un "palito" en TV, Karina Mazzocco expresó en sus redes sociales una fábula que estaría dedicada a Yanina Latorre. Y contó la historia de una luciérnaga que se ve amenazada por una "bicha" que quiere apagar su luz, su brillo.

"Iba una luciérnaga volando por el bosque y de la nada aparece una serpiente que se la quiere comer. Un día la luciérnaga le pregunta a la serpiente, '¿Yo pertenezco a tu cadena alimentaria o te podría hacer daño?'", expresó.

Y siguió, picante: "A lo que la bicha le dice que no. Y la mariposa preguntó: '¿Y entonces por qué me querés comer?' Ahí la bicha, más oscura que nunca, la mira y le dice: 'Yo no te quiero comer, te quiero matar porque no soporto verte brillar'".

Sin sumar nombres propios, Karina cerró lanzando un fuerte mensaje que estaría dedicado a Yanina. "Cuánta bicha suelta hay por el mundo. Pero por suerte cada vez hay más luciérnagas. Que nunca nada ni nadie apague tu luz", sentenció.

Aunque no la nombró, Latorre se dio por aludida y le contestó redoblando la apuesta a través de sus stories de Instagram.

"La mina esta, Karinita Mazzocco, para contestarme, después de que dijeron cualquier cosa de mí en vez de asumirlo, se mandó una fábula en Instagram bien de concha seca. Que la luciérnaga, que la maldad... Mamu, ¿de qué brillo voy a tenerte envidia? Si acá la única que brilla y es exitosa soy yo, no vos amora... Lástima por las profesionales que trabajan con vos”, sentenció.

¡Más leña al fuego!