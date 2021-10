Yanina Latorre reveló que Wanda tiene audios de la China criticando a Pampita: “A veces es mejor pedir perdón”

Yanina Latorre contó que Wanda Nara tiene unos polémicos chats de la China Suárez criticando a Pampita. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista detalló que la actriz le habría enviado esos audios cuando todavía estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

“Ella se está equivocando porque a veces es mejor pedir perdón. Wanda tiene audios de la China criticando a Pampita, casada con Vicuña y hablando de todos temas familiares. Esto va a destapar una olla si ella sigue así que va a ser tremendo, uno a veces tiene que pensar en los actos”, expresó la angelita en la emisión de eltrece.

Así, Yanina contó por qué Wanda se sintió traicionada no solo por su marido sino que también por Eugenia Suárez: “Ellas tenían vínculo, tengo la foto de un chat de la China Suárez diciéndole ‘Me hace mal, tu hija es la perfección, me morí de amor con las fotos de Isabela y Fran, no podes tener hijos tan lindos’, le pone en WhatsApp, es una cínica”.