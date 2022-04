Yanina Latorre reveló qué actitud tuvo Camila Homs con Rodrigo de Paul en medio de su mediática separación: "Ella le pidió perdón y empezaron a encaminarse"

Las fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel parecieran ser las primeras pistas que confirman esta nueva historia de amor. Y en medio de la separación mediática que el futbolista vive con Camila Homs, Yanina Latorre reveló una charla íntima que mantuvo la expareja y padres de Francesca (3) y Bautista (9 meses).

Todo comenzó cuando Ángel de Brito recordó en LAM los posteos de la modelo donde despertó todo tipo de especulaciones al lanzar la frase “se meten con hombres casados y arruinan familias" y rumorearse que iba dirigido a Eugenia “la China” Suárez y Tini: “Camila puso las historias en Instagram en las que habla de una ‘rompe hogares’ y las equipara –sin querer o por elevación- a Tini Stoessel con la China, con todo lo que pasó el año pasado, donde De Paul también había aparecido en los chats con la actriz”.

“Ya habíamos contado de esos chats de la China y De Paul. No era que se habían comunicado, ni que estuvieron juntos, ni nada por el estilo; si no que Eugenia le había comentado a alguien que le gustaba Rodrigo. Eso es como cualquier chica puede comentar de cualquier jugador de la Selección o de donde sea, no es que había una historia entre ellos”, agregó.

"Rodrigo de Paul cuenta que la separación con Camila fue en buenos términos, que todo era armónico y que él quería que se lleven bien". G-plus

Tras escucharla, la panelista tomó la palabra: “Rodrigo cuenta que la separación con Camila fue en buenos términos, que todo era armónico y que él quería que se lleven bien. Cuando tenés hijos tan chicos no te queda otra que sentarte a comer y hacer cosas… hay un bebé de meses”.

"¿Por qué hoy Camila no quiso hablar de fechas (de separación)? Porque hoy le pidió perdón a Rodrigo. No sé el diálogo, pero hoy le pidió perdón y empezaron a tratar de encaminarse y no darse de un lado ni del otro". G-plus

“Rodrigo se llevaba re bien con Camila. ¿Por qué hoy Camila no quiso hablar de fechas (de separación)? Porque hoy le pidió perdón a Rodrigo. No sé el diálogo, pero hoy le pidió perdón y empezaron a tratar de encaminarse y no darse de un lado ni del otro”, cerró Yanina.