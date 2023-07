Yanina Latorre reveló que More Rial le escribió una tremenda carta "de puño y letra" a su papá: "Lo intima a terminar el vínculo para siempre"

Lejos de que la relación de Morena Rial con su papá, Jorge, haya llegado a un momento de paz; Yanina Latorre dio detalles de la conversación que mantuvo con la joven, quien le confirmó que le escribió una tremenda carta “de puño y letra” al periodista.

“Me encontré con Morena y me dijo cosas tremendas. Se anotó en la facultad, pero no me supo decir qué va a estudiar. Es más viva que el hambre. Cuando me dijo que tenía 24 años, le contesté ‘sos viva. Te anotaste en la facultad porque hasta los 25 años, si sos estudiante, tu papá te tiene que mantener’. No quiere laburar”, comenzó diciendo Yanina en LAM.

“Me dijo que Morena va a seguir hablando, que se pudrió, que le escribió una carta de puño y letra al padre donde lo intima a terminar el vínculo para siempre. Le dice que ella es una mier… y que lo tuvo de maestro a él que es otra mier…, esto en palabras de More”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Renuncia a todo con una condición. Una casa en Córdoba y una estética que tiene elegida y separada allá que vale 70 mil dólares, que según ella para su papá es un vuelto. Dice que con eso nunca más lo nombra y dijo que tiene mucho para hablar. No quiere saber más nada con él y no se quiere revincular”.

TREMENDAS DECLARACIONES DE MORENA RIAL CONTRA SU PADRE

A pocos días de que se celebre el Día del Padre, Morena Rial dejó en claro que esa fecha especial no le remueve ningún sentimiento por el suyo, en medio de la guerra mediática que mantiene desde hace varios días.

“Estás angustiada porque, en cierto modo, a Jorge lo querés”, analizó el panelista de A la tarde, luego de que Morena se muestre muy triste por tener que enviar a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, a Córdoba por “seguridad” –tal como ella mismo lo declaró- después de su accidente vial.

Tras escucharlo, More respondió sin vueltas: “Que me importa (Jorge). No me importa. No quiero que se meta más en vida. ¿Quedó claro?”, sentenció. Y cerró, muy enojada: “No quiero que aparezca más. Para mí, si desaparece es lo mejor que me puede pasar. Lo que hizo, hasta ahora, fue arruinarme la vida".