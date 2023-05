Yanina Latorre reveló la interna de Camila Mayan y Alexis Mac Allister tras la devolución de la perra: "Arreglaron el departamento y el auto"

Luego de que Camila Mayán rompiera el silencio y hablara de lo que le generó haberse separado de Alexis Mac Allister (quien luego se puso de novio con su mejor amiga, Ailén Cova), Yanina Latorre dio más información sobre este tema.

“Ella recibió el perrito que tenían, Alexis se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, comenzó diciendo Yanina en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

“Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”, agregó, dejando en claro cómo se dividieron las cosas tras la ruptura.

Y cerró: “A Camila la vi bien, ella no es que te habla o te contesta por privado. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista. Y lo que sí noté es que lo cancelaron bastante en las redes, que eso no pasaba”.

LA ESTRATEGIA DE CAMILA MAYAN PARA SEGUIR EN CONTACTO CON LAS ESPOSAS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Pese a que desde enero no forma parte del exclusivo grupo de esposas de los jugadores de la Selección Argentina, Camila se las arregló para seguir en contacto con sus amigas de todas maneras.

La influencer, que cuenta con una base de 3550 mil seguidores ávidos de conocer sus viajes, y tips de belleza y cuidado corporal, mantiene esporádicos encuentros con las esposas de los futbolistas cuando estas viajan a Argentina.

Buena prueba de ellos es el café que compartió en marzo con Julia Silva, esposa de Marcos “Huevo” Acuña que viajó desde España y se mostraron juntas en las redes sociales gracias a la gran relación que forjaron en los últimos años.