Yanina Latorre respondió sin filtro a los “palitos” de Carmen Barbieri: "Hizo rating con lo que dije"

Si bien hay una relación de mutua admiración, a Carmen Barbieri no le gustó mucho la forma en la que Yanina Latorre trató el tema del “lavarropas inteligente” de Fede Bal en LAM, y por eso le dedicó algunos comentarios polémicos que fueron contestados por la panelista.

En La tarde del 9 recordaron que durante la visita que hizo Ana Laura Román a Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) donde la conductora le preguntó si la panelista de LAM es la mejor o la más mala.

“Hay panelistas buenas o malas, pero mala por el trabajo que hace. Hace un trabajo bárbaro”, enmendó Carmen, aunque luego tiró: “Hace como Maléfica”, en relación a la versión antiheroína de la villana que interpretó Angelina Jolie.

YANINA LATORRE LE CONTESTÓ A CARMEN BARBIERI, QUE LA COMPARÓ CON “MALÉFICA”

El mismo ciclo presentó una nota que le hizo Diego Bouvet a Yanina, que contestó cómo se lleva con Barbieri. “Yo no tengo mala relación con Carmen. Nos tiramos de un programa a otro, es un juego mediático”, evaluó Latorre.

“Ella me dice Maléfica, a los tres días me dice que no, que soy buenísima, que soy divina, yo le contesto. A ver, se enojó mucho por lo de Fede Bal”, dijo, en referencia al tratamiento de la escandalosa separación del hijo de Carmen de Sofía Aldrey.

“Había información que me dieron, la tenía, tenía los chats…”, se defendió Yanina. “Y ella también la usó, porque hizo rating hablando del propio hijo y levantando lo que yo decía en LAM. Es un juego mediático, pero problemas con Carmen no tengo”