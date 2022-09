Yanina Latorre recordó su crisis con Diego Latorre y le dio consejos a Wanda Nara

En LAM fue tema ineludible la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, pocas horas después del anuncio de la mediática. Yanina Latorre se mostró escéptica de que todo sea cierto, cuestionó a la empresaria y terminó hablando de cómo consiguió salvar su matrimonio tras la crisis bajo el ojo público que tuvo con Diego Latorre.

“Ella lo sigue intentando y esto está muerto. Yo creo que el más convencido de la separación es él”, teorizó, mientras ponía en duda que los mensajes del jugador hayan sido escritos por él. “Ellos no pueden con la pareja. La familia funciona porque viste que la familia es un proyecto. A veces cuesta separarse porque son felices los cinco, porque van a Disney, pero la verdad es que la vida no es tan líquida”, aseveró.

“Ella no lo puede hacer puertas para adentro”, apuntó, para contar en primera persona lo que vivió cuando su marido le fue infiel con Natacha Jaitt. “Yo en su momento elegí mi familia. Un día no me funcionó la pareja y la familia la dejé a un costado. La dejé stand by y después encajó de nuevo la pareja. Se puede, pero en silencio”, aseguró.

"Es un laburo, es tiempo y es dejarte de romper las pelotas. Si todos los días te vas a agarrar con la China Suárez o con la de turno, no se termina más". G-plus

YANINA LATORRE, TRAS A SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI, CONTÓ CÓMO SALVÓ SU MATRIMONIO CON DIEGO LATORRE

La panelista se abrió sobre la decisión que tomó con el periodista sobre cómo vivir su crisis. “Es un laburo, es tiempo y es dejarte de romper las pelotas. Si todos los días te vas a agarrar con la China Suárez o con la de turno, no se termina más”, aseveró.

“Porque un día el tipo te pidió perdón, te confesó y te dijo ‘mirá, me mandé esta cagada’. ‘Hice todo esto, estoy arrepentido, me mandé esta cagad…, soy un paj…’. Puede también pasar al revés con una mina”, dijo.

“Vos le decís ‘te perdono’. Pero si todos los días le vas a recordar lo que hizo, loca, un día el tipo te dice…”, señaló, mientras Ángel de Brito completaba su frase. “Te dice no va más”, concluyó, mientras Yanina se diferencia de Wanda. “Yo tengo otra edad, viste que eso cambia”, cerró.