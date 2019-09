Yanina Latorre se quejó entre lágrimas de Jorge Rial: "Sigue obsesionado conmigo, no sé qué es lo que no me perdona"

Más de una vez Yanina Latorre (50) contó que Jorge Rial (57) le ofreció ser panelista de Intrusos antes de explotar en los medios, y que rechazó esa propuesta. Ya nada queda de esa cordialidad que reinó entre ambos en un tiempo lejano, y hace al menos dos años que se pelean abiertamente.

Más sobre este tema Jorge Rial llevará a la Justicia a Yanina Latorre y ella disparó: "Macho, vivimos de criticar a todo el mundo"

Por eso fue que en medio de su conmovedora reflexión por la entrevista de Pampita a Diego Latorre (50) y su hija Lola (18), la periodista aprovechó para hacer un descargo contra el conductor de Intrusos. “Hubiera estado bueno que saliera el juicio por extorsión contra Natacha Jaitt, porque ahí habrían salido muchas pruebas, hubo muchas cosas que se inventaron. Mucha gente involucrada que no tenía nada que ver y metía cosas, periodistas”. En concreto, Yanina se explayó: “Más allá del juicio a Natacha, hubo otra gente como Jorge Rial y el canal América que siento que no se portaron bien. Estamos ante la presencia de un conductor que cuando es un tema de él pide que no se hable de él ni de la familia, y uno se lo respeta”.

Hasta que Yanina Latorre se desahogó mientras se secaba las lágrimas que caían sobre sus mejillas: “Jorge Rial se obsesionó, sigue obsesionado. La semana pasada, después de que di la información de Alina Moine y Marcelo Gallardo, dio a entender que Diego tenía algo que ver. Me parece que no está bueno. Nunca me metí con su familia. No sé qué es lo que no se me perdona, cuál es la obsesión. Acá hemos hablado de cuernos de todo el mundo, pero nunca nos hemos obsesionado ni trajimos gente ni amenazamos, ni entramos en detalles escabrosos. Fue muy difícil lo que pasó”.