Yanina Latorre quebró en llanto al hablarle a Andrea Taboada en su despedida de LAM: "Te quiero un montón"

En la emisión del lunes Andrea Taboada vivió un momento emotivo al ver su paso por Los Ángeles de la mañana. Emocionadísima, tuvo palabras afectuosas para Ángel de Brito y terminó con un inesperado acercamiento con Yanina Latorre, con quien está enemistada.

“Me gusta de este final que ustedes dos terminen mejor porque a las dos las quiero mucho”, destacó el conductor al ver las lágrimas de Andrea y el llanto de Yanina, sus dos “angelitas históricas” que estuvieron desde la primera emisión del ciclo en 2016.

Sensibilizada, la esposa de Diego Latorre se digirió a su compañera. “Yo a Andrea la quiero un montón. Si querés te digo una sola cosa y no voy a ir a ningún lado. Yo a vos te quiero un montón, fuiste con la única que no me enojé nunca pese a que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía”, afirmó, luego de varios cruces que protagonizaron durante este año tras el fin de su amistad.

Yanina: "Yo no te hice nada, Andre. Estaría hablado, creo que hasta con Ángel lo hablé. Yo nunca te lastimaría". G-plus

Las palabras de Yanina Latorre a Andrea Taboada ¿cerca de la reconciliación?

“Vos querías que yo te pida perdón por algo que no hice, pero si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste. Yo nunca te hubiera cag... Son muchos años muy amigas”, siguió la “angelita” más picante.

“Un día puede ser que tengas una crisis, pero yo no te hice nada, Andre. Estaría hablado, creo que hasta con Ángel lo hablé. Yo nunca te lastimaría”, señaló, mientras la periodista y productora la escuchaba, todavía sensibilizada.

“Por ahí te contesté mal en Twitter y te pido disculpas, pero vos fuiste fuerte con mi vieja, con Lola. No me lo merecía. Yo no te hice nada”, le recriminó, mientras el conductor hacía un alto. “Pueden dar vuelta la página”, les pidió.

Andrea: "Yo lo único que te quiero decir es que vos con tu familia no me metí". G-plus

¿Qué dijo Andrea Taboada después del descargo de Yanina Latorre en su despedida de LAM?

Andrea intervino para hacer una aclaración y mostrarse abierta a dejar atrás el enojo. “Yo lo único que te quiero decir es que con tu familia no me metí, no señalé”, dijo.

“Si nos tenemos que sentar a charlar, lo charlamos”, dijo, mientras Yanina le devolvía un “cuando quieras”.

“Creo que estamos en un momento distinto. Crecimos después de aquel episodio, señaló, y Yanina la interrumpió. “Pero vos te enojaste, yo no había hecho nada”, reclamó, y ahí Ángel terminó todo con un “bueno, no empiecen a pelear de vuelta”. ¡Angelitas on fire!