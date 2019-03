EX EN GUERRA

A casi dos años de su separación, la relación entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) no logró la armonía. Por el contrario, se limitó exclusivamente a las necesidades de sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4).

En pie de guerra tras las últimas y polémicas declaraciones del futbolista, en las que manifestó que la modelo no cumple con los días pautados para ver a sus niñas, otros conflictos internos salieron a la luz.

"NOS ENTERAMOS POR LOS MEDIOS QUE ÉL SE MUDÓ CON SU NOVIA (VICICONTE) Y NICOLE NO FUE NOTIFICADA. ES EL DOMICILIO DEL PAPÁ DE SUS HIJAS, EN DONDE VAN A DORMIR". G-plus

Con información en su poder, Yanina Latorre contó que Nicole está furiosa con Cubero y justificó los motivos.

“Nicole ahora se enojó fuerte y contrató a un grupo de abogados que defienden los derechos del niño, porque acá está en juego la tranquilidad y la exposición de las tres niñas, que cuando estaban juntos jamás las expusieron... Cubero quedó despechado. Ella lo dejó, no quiere saber más nada con él, ni está celosa”, desarrolló la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Luego, hizo foco en el hecho central que desencadenó el nuevo malestar de Neumann con su exmarido: "Nos enteramos todos por los medios que él se mudó, se fue a vivir con su novia (Mica Viciconte) y Nicole no fue notificada. Es un domicilio del papá de sus hijas, en donde las chicas van a dormir y no fue notificada legalmente", agregó Yanina, detallando otra situación que no fue bien recibida por la modelo.