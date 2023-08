Yanina Latorre habló del vínculo de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Quiere que se entere que anda con L-Gante"

Yanina Latorre volvió de su último viaje a Europa con su esposo Diego y retomó sus obligaciones con LAM, aunque este miércoles se pegó una vueltita por DDM donde habló largo y tendido sobre sus contactos con los famosos, y en particular con Wanda Nara.

Yanina rompió el silencio sobre sus contactos con la conductora de MasterChef en el duro momento que atraviesa. "Hablé con Wanda, le mandé un beso. A mí me pegó lo que le pasó a Wanda, fue en el mejor momento de su vida", le contó a Mariana Fabbiani.

"Ella hace mucho tiempo que está sumergida en el escándalo, en lo mediático, que si la China Suárez... Se ganó un Martín Fierro, a mí no me gustó lo que hizo en '¿Quién es la Máscara?' con Natalia Oreiro pero después se consolidó como conductora de MasterChef. No le teníamos mucha fe", agregó.

YANINA LATORRE OPINÓ SOBRE EL VÍNVULO “TÓXICO” DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI

"Yo creo que lo mejor que puede hacer ella ahora es tranquilizarse, relajarse... Y acompañarse con Mauro los dos, mutuamente. Wanda e Icardi vienen de un vínculo insano, muy tóxico, de que se cagan uno al otro”

“Ella se acuesta con L-Gante y quiere que él se entere. Ella se enojaba con nosotros y nos decía 'estoy separada' y al día siguiente lo veías con él. Es todo muy tóxico y esto los va a hacer bajar un cambio y estar juntos", explicó Latorre sobre la apuesta de Wanda por la familia en las últimas semanas.

“Yo no quiero hablar de la enfermedad, hubo un debate terrible sobre lo que dijo Jorge. Yo me salvé de no tener que defenderlo a Lanata, igual no lo atacaría porque yo creo que Jorge toma tan natural su vida y tomó tan natural su enfermedad, que por eso lo contó. No hizo show", reflexionó.