Yanina Latorre fulminó a Pablo Duggan, Fernanda Callejón, la Chipi y Julia Mengolini: "Aprendan a laburar"

Tras escuchar a Fernanda Callejón hablar de ella en Duro de Dormar, Yanina Latorre estalló contra todos en LAM y fulminó también a Pablo Duggan, Mariela Anchipi y Julia Mengolini.

“Yo con Yanina siempre me llevé muy bien hasta que me senté en LAM”, dijo la actriz en Duro de Domar y miranda cámara se dirigió a la panelista: “No es cierto que siempre decis la verdad y a mí me consta”.

“Cuando dejé de estar ahí, ella osó en tratarme de pelotuda, justo ella que ventiló todo lo que pasó con Natacha Jaitt, que también te sirvió para estar donde estar hoy”, lanzó sin filtros Callejón.

Entonces, Yanina le respondió con todo: “Tenés un problema con tu vida privada. Tu exmarido y la escribana me mandaron a mí los papeles del pedido del divorcio y lo mostramos acá, eso te calentó reina”.

“No me mates a mí porque yo soy la mensajera, mata al que manda el mensaje. Yo no compito con vos ni con nadie, no me interesa porque yo en lo mío soy buena. De mi vida privada lamentablemente no ventilé nada, a mí me la ventilaron”, siguió Latorre.

Enojada, la panelista agregó: “Explicame, ¿para qué me tiras el cuerno? ¿qué ventilé? ¿vos estás queriendo decir que yo soy famosa porque fui cornuda? No boluda, yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida”.

“No fui amante de nadie, no le chupé la pi… a nadie, no me dieron ni un panel ni una obra de teatro por coj… ni por chupar pi… todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podes decir lo mismo”, dijo luego en el programa de América.

Al final, Yanina cerró: “Y acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de Mengolini, la inútil de Chipi y el vendido de Duggan me tienen la con… seca, aprendan a laburar. Les mando un beso. Y ahí les di un informe para todos porque soy la genia del contenido”.

YANINA LATORRE APUNTÓ TAMBIÉN CONTRA ESTEFI BERARDI

Después de hacer un descargo contra Fernanda Callejón y los integrantes de Duro de Dormar, Yanina Latorre apuntó también contra Estefi Berardi en LAM.

“Me tengo que fumar la discusión con Berardi porque no sabe laburar y vienen todos”, manifestó la panelista y su compañera le respondió: “Bueno, es tu opinión”.

“Y vos no me contestes ni te metas conmigo porque ya me cansaste más que todos, llama al abogado, a mamá y a papá”, retrucó Yanina.