Yanina Latorre fue letal con el Ogro Fabbiani en plena nota con Amalia Granata y Uma: "Lo que hizo es de reventado"

Yanina Latorre cuestionó durísimo a Cristian "Ogro" Fabbiani por el explosivo posteo que publicó el día que su hija Uma, fruto de su relación con Amalia Granata, celebraba sus 15 años.

"Lo que hizo él es de reventado", dijo la panelista de LAM, en plena nota con Amalia y Uma, tras escuchar que el exfutbolista no le dijo ni feliz cumpleaños por privado a su hija.

YANINA LATORRE BANCÓ A AMALIA GRANATA Y CRITICÓ A FONDO AL OGRO FABBIANI

Amalia Granata: -Él quiere creer su versión, de que yo soy la mala. Yo a Uma, desde que nació, le fomenté el vínculo con el padre más allá de las diferencias económicas que teníamos. Hasta que quedé embarazada de Roque, a Uma la llevé a la casa de la abuela todos los fines de semana.

Yanina Latorre: -Yo lo vi cuando Amalia iba al programa (Polino Auténtico). Todos los sábados, y llevándose mal con el Ogro porque no le pagaba, ella la llevaba hasta la loma del culo…

Amalia: -Viven en Ezeiza.

Yanina: -La llevaba (a Uma) a lo del Ogro o a lo de la abuela. Lo hacía todos los fines de semana. Y yo le decía "¿no te da fiaca?". Porque no la venían a buscar, la tenías que llevar vos.

Amalia: -De la familia de él vinieron todos al cumpleaños. Vino la mamá de él, sus hermanas, su mujer y sus hijos. Su mamá se quedó hasta las cinco de la mañana bailando...

"Lo que hizo él es de reventado, de publicar eso... Uma no tiene nada que explicar", dijo Yanina sobre el Ogro. G-plus

Nazarena Vélez: -Eso habla muy bien de vos, de tu buena leche.

Yanina: -Amalia es cero mala leche con esas cosas.

Ángel de Brito: -Estaba toda la familia menos él. ¿Cuándo se interrumpió la relación?

Amalia: -Hace dos años, más o menos...

Nazarena: -¿Estás enojada, Umita, con él?

Uma Fabbiani: -Sí.

Andrea Taboada: -¿Pasó algo puntual?

Uma: -Prefiero dejarlo en privado.

Ángel: -Por eso decidiste vos no invitarlo.

Uma: -Claro. Y siento que hubiera sido mejor dejarlo en privado. Siento que fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes del posteo, como decirme feliz cumpleaños.

Ángel: -Es duro, pasa en la vida de muchos adolescentes... El trabajo de los padres es fundamental.

Amalia: -Mirá, en enero, que fuimos a Punta del Este, la invitamos un día a Uma a tomar un café con mi pareja, porque la idea era que ella trate de recomponer la relación porque se venían los 15 y estábamos organizando la fiesta. Nos parecía que más allá de todo es su padre. Ella tuvo un intento de acercamiento. No funcionó. Ella tiene su carácter y sus motivos. Y él tiene los de él. Quizás cree una cosa que no es real.

Y lo digo de corazón. Uma está acá presente y me puede desmentir o no, yo no tengo nada en contra de él. Al contrario. Yo tuve una relación tan hermosa con mi papá que lo único que deseo es que ella la tenga igual con el suyo. Eso es lo que hace que un ser humano sea una persona de bien para toda la vida.

Yanina: -La responsabilidad es de él. No es de Uma.

Andrea: -Ni le dijo feliz cumpleaños y hace el posteo. Ahí te das cuenta...

Yanina: -Tampoco él hizo nada para acercarse y la responsabilidad es de los adultos. Los padres nos debemos a los hijos. Uma no tiene que hacer nada, ni explicar nada...

Marcela Feudale: -La tristeza que tiene Uma habla por sí sola.

Yanina: -Lo que hizo él es de reventado, de publicar eso.