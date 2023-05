Yanina Latorre explotó ante el anuncio de una supuesta audiencia con Jey Mammon: "Dejen de usarnos"

Este domingo, se anunció una entrevista realizada a Jey Mammon como hecha “a horas de las audiencias contra Lucas Benvenuto, Ángel de Brito, Yanina Latorre” y otros comunicadores, y el conductor y la panelista reaccionaron de manera contundente en sus redes sociales.

Si bien fue editada con el correr de las horas, la entrevista anunciaba que el todavía conductor de La peña de Morfi comenzaría esta semana las supuestas audiencias con Benvenuto, De Brito, Latorre y Florencia de la Ve, entre otros comunicadores.

En el mismo artículo de Infobae firmado por Natalia Volosin se explica que Juan Martín Raggo, verdadero nombre de Jey Mammon, inició acciones legales en el fuero civil contra los mencionados y se aclara que “se habla de un millón de dólares cada una”, en referencia a las demandas.

Más sobre este tema Firme reacción de Jey Mammon ante la versión de que no sería invitado a los Martín Fierro: "Me parece extraño" Crudas frases de Jey Mammon a dos meses de que se conozca la denuncia de Lucas Benvenuto: "Estoy muerto en vida"

LA REACCIÓN DE ÁNGEL DE BRITO TRAS EL ANUNCIO DE QUE FUE CITADO A UNA AUDIENCIA POR UNA DEMANDA MILLONARIA DE JEY MAMMON

En este marco, Ángel de Brito se mostró contrariado en su cuenta de Twitter ante este anuncio. “La información es Falsa. No fui citado en ninguna audiencia propicia por Jey Mammon”, aclaró el conductor, que salió con los tapones de punta contra la autora y una editora del sitio.

“Nadie me llamo para preguntarme. Aunque me escriben por favores”, les reprochó el conductor de LAM. “¡Hola Ángel! No te llamé porque no es una nota en la que yo brindé información, sino una entrevista. Saludos”, le respondió Volosin, lo que motivó que Yanina Latorre le saliera al cruce.

“¡Los nombres en la nota los diste vos! Me nombraste vos… Jey dijo periodistas y vos me metiste. Nos usaste para vender la nota. ¿Chequeaste la data? A mí no me llego nada. Deja de usarnos y asumí tus errores”, le espetó la panelista.

“Yanina, nombres los tenía y por eso se lo pregunté, ante lo cual el entrevistado contestó que sí, que eran esas personas. Si vos decís que es falso que Jey Mammon te inició acciones legales, fantástico. A mí me tiene sin cuidado”, cerró la entrevistadora sin registrar más cruces.