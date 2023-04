Yanina Latorre disparó sin filtro contra Romina Uhrig tras sus dichos sobre LAM: "Dijiste que eras pobre y tenías una mansión y autos de alta gama"

Luego de que Ángel de Brito revelara en LAM que Romina Uhrig fue la única eliminada de Gran Hermano 2022 que no quiso ir a su programa para el clásico mano a mano que mantiene con el conductor y sus panelistas, la exhermanita dio que hablar por sus picantes declaraciones, y Yanina Latorre le respondió sin filtro.

“En LAM hubo un ensañamiento conmigo porque fui diputada, porque soy peronista, soy kirchnerista; es simplemente por eso. Tanto odio, mintieron y dijeron que yo tenía un sueldo de setecientos mil pesos y que lo seguía cobrando”, comenzó diciendo Romina en el programa Hoy vale todo.

“Yo estuve por ir a LAM, pero me dijeron que hablaron muy mal, dijeron muchas cosas feas de mí y la verdad que yo hoy no estoy para estar recibiendo cosas feas ni maltratos de nadie en un programa. Justamente, yo dije que iba a ir porque no tengo nada que esconder, pero la realidad es que no hace ni dos semanas que salí de la casa y para que me maltraten, no”, agregó, tajante.

Romina Uhrig: "Yo estuve por ir a LAM, pero me dijeron que hablaron muy mal, dijeron muchas cosas feas de mí y la verdad que yo hoy no estoy para estar recibiendo cosas feas ni maltratos de nadie en un programa". G-plus

Después de ver el informe con sus dichos, Yanina recogió el guante y respondió, filosa, en el ciclo de América: “Primero, Rominita de mi corazón, acá no mentimos. Cuando hablamos de tus sueldos, de las causas, no es ni porque sos kirchnerista, ni por peronista; vos tenés denuncias por corrupción e enriquecimiento ilícito con tu marido”.

“Pero, además, decís que acá te atacamos y te maltratamos y acá nadie te atacó ni te maltrató. Fuiste a una casa expuesta durante 5 meses, al programa con más éxito de la televisión argentina. Acá se habló de Alfa, de Coti, y ellos vinieron y respondieron. A vos no te conviene porque mentiste”, continuó.

Yanina Latorre: "Entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado de tu marido y que eras pobre. Saliste y tenías una mansión y autos de alta gama". G-plus

Y cerró, sin vueltas: “Entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado de tu marido y que eras pobre. También dijiste que no tenías un mango y que necesitabas un techo para tus hijas. Y acá siempre dije que es mentira. Saliste y tenías una mansión, autos de alta gama, y estamos llenos de fotos con tu marido en el shopping. El fin de semana estuviste en un shopping con él y con guardaespaldas, y están las fotos”.

¡Tremendo!

SANTIAGO DEL MORO SORPRENDIÓ A ROMINA UHRIG Y CONTÓ QUÉ PREMIO SE LLEVÓ POR SER LA CUARTA FINALISTA DE GRAN HERMANO 2022

A poco de haberse convertido en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig se sometió a las preguntas de Santiago del Moro, los panelistas y exparticipantes del programa y se llevó una inesperada sorpresa en vivo.

“Tengo un comunicado porque vos ganaste un premio también. ¿Lo tenemos para mostrar?”, expresó el conductor del programa de Telefe, ante la sonrisa de Romina plasmada en todo su rostro.

“Te llevás esta bici con motor y un monopatín. Además, para los cuatro finalistas, hay cerveza gratis por un año”, cerró Del Moro, ante la felicidad de la exhermanita que también tendrá su obsequió por haber estado tan cerquita de la final.