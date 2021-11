Yanina Latorre dio detalles secretos del encuentro de Mauro Icardi y China Suárez: "Él me confesó que fue al cuarto y le dio la camiseta"

"Él me confesó que no hubo sexo". Con esa contundente frase, Yanina Latorre contó en LAM lo que Mauro Icardi le dijo sobre su encuentro con China Suárez en París.

En contacto telefónico con Wanda Nara, la panelista también dialogó con el futbolista del PSG quien asumió que se vio con la actriz en un hotel parisino pero que no tuvieron relaciones sexuales.

Lejos de creerle a Icardi, Maite Peñoñori le retrucó: "Capaz hubo otras cosas que fueron sexo igual".

"El tipo fue al cuarto. Eso ya está mal. Y le llevó la camiseta del PSG rosa. Icardi me confesó que no hubo sexo". G-plus

YANINA LATORRE DIO DETALLES DEL ENCUENTRO CLANDESTINO DE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ

Ante esa pertinente observación, Latorre dio más detalles de la cita entre Mauro y la China, a espaldas de Wanda: "A esta altura, el tipo fue al cuarto. Eso ya está mal. Y le llevó la camiseta del PSG rosa".

Más sobre este tema Explosivo vaticinio de Paula Varela sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Para mí la historia de ellos no está cerrada, terminan juntos"

"Para mí Icardi dice la verdad. Cuando estás acorralado, tenés que sentarte y decir la verdad. Él me confesó y me dijo que no hubo sexo", agregó la "angelita".

"Icardi no pernoctó en el hotel, se quedó dos o tres horas. Mientras Jakob se quedó en el auto", concluyó la panelista de LAM.