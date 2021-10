Yanina Latorre dio detalles del estado anímico de China Suárez tras el escándalo: "No está sufriendo"

El escándalo internacional en el que se metió la China Suárez, luego del supuesto coqueteo con Mauro Icardi cuando le creyó que estaba separado de Wanda Nara, parece no haber afectado el estado de ánimo de la ex de Benjamín Vicuña: "No le importa esta situación, no está sufriendo. ¡Está súper!".

De esa forma estaría la China, según contó Yanina Latorre tras hablar con una persona muy cercana a la madre de Rufina Cabré, y de Magnolia y Amancio Vicuña. "Está disfrutando porque parece que le salió más trabajo", continuó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Lejos de los rumores que indicaban que la polémica le había costado que varias importantes empresas decidieran no contar con la artista para promocionar sus productos, Yanina comentó: "Esta persona allegada a la China dice que a ella no se le cayó ninguna marca".

Sin embargo, la China Suárez sí estaría fastidiosa con las constantes guardias periodísticas que le siguen sus pasos en Madrid, España: "Dice que los madrileños son insoportables".

"Planea venir la semana que viene, vuelve a fin de octubre. Pero que después vuelve a España porque le cayó más trabajo. Pero Rufina extrañaría al papá (Nicolás Cabré), que es lógico".

"No está mal para nada, ella está tranquila. Sabe que hay mucho quilombo pero no le importa. No le llega. No para de trabajar y está re bien", describió desafiante el íntimo de la China Suárez en confianza con Yanina Latorre.