Yanina Latorre dio detalles del "código pirata" tras el cruce de mensajes entre China Suárez y Mauro Icardi: "Todo empieza con un like"

Yanina Latorre desarrolló en LAM "el código pirata en redes", luego de que Wanda Nara descubriera el cruce de mensajes entre Mauro Icardi y China Suárez.

La panelista de Ángel de Brito detalló cómo es el accionar de dos personas que comienzan a tener interés mutuo en Instagram, pero no quiere que nadie descubra que están hablando, como habría sido el caso del el futbolista del PSG y la expareja de Benjamín Vicuña.

"El código del pirata en las redes es así. Empieza con un guiño inocente de un lado, como el like de la China a Icardi. Puede ser un like o un fueguito. El otro recoge el guante y contesta. Te manda una foto y el teléfono", comenzó explicando Yanina.

"Generalmente, o no se siguen, o no es mutua la seguida. Porque cuando empiezan a estar más metidos en el quilombo y en el chat, se dejan de seguir", agregó, sorprendiendo con el modus operandi a la hora de la conquista en las sombras.

Informada en el tema, Yanina Latorre continuó: "Si yo quiero llamarte la atención para que veas mi mensaje, te sigo y te dejo de seguir tres veces para que veas las notificaciones porque te quiero hablar. O te likeo 15 fotos, de la nada, después les saco los likes. Con estas dos cosas el otro entiende que estás libre para hablar".

"Wanda, todo eso, no lo vio en las redes. El pirata profesional te likea y luego te saca el like. Es para avisarte que está libre, que puede hablar", concluyó la panelista de LAM, dando cuenta de cómo habría comenzado en "coqueteo" virtual entre Mauro Icardi y China Suárez.

A poco más de una semana de que Wanda Nara expusiera sin filtro la crisis de pareja con Mauro Icardi y calificara implícitamente a China Suárez como "zorra", por mandarse mensajes con su marido, Ángel de Brito dio más detalles del escandaloso culebrón, que terminó en reconciliación.

"Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi idola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", comenzó detallando De Brito, tras ponerse en contacto con un allegado a Suárez.

Luego continuó con la explosiva versión: "Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos".

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", detalló De Brito, poniendo sobre la mesa la fuerte conversación que habría descubierto Nara.