Yanina Latorre descolocó al aire a Cinthia Fernández con un chimento sobre ella: "Me dijeron que estuviste antipática en el teatro"

Yanina Latorre descolocó al aire a Cinthia Fernández al contarle que una conocida la calificó de "antipática" por no querer sacarse fotos en el teatro, cuando la cruzó en el espectáculo de Flavio Mendoza.

Resguardando la identidad de la mujer que le trasladó la queja sobre Cinthia, Yanina contó en LAM que Nacha Guevara no quiso sacarse fotos en el cumpleaños de Ana Rosenfeld y sorprendió a Fernández con una crítica.

EL INCÓMODO MANO A MANO DE YANINA LATORRE CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Yanina Latorre: -Nacha no es simpática. Cuando vas a un cumpleaños no podés hacer lo que se te da la gana, tenés que ser educada.

"¿A dónde fuiste el fin de semana? Me dijeron que estuviste muy antipática, que no te quisiste sacar fotos", le preguntó Yanina a Cinthia. G-plus

Cinthia Fernández: -Yo no me tengo por qué sacar fotos en un cumpleaños. La re banco. Si voy a saludar a mi amiga.

Yanina: -¿A dónde fuiste el fin de semana? Me dijeron que estuviste muy antipática, que no te quisiste sacar fotos. Fue en el circo de Flavio Mendoza…

Cinthia: -Sí, fui al circo de Flavio, pero fue el jueves.

"Yo me suelo sacar fotos, pero al circo de Flavio fui con 12 pibes, amiguitos de mis hijas. Sorry si no vi a alguien", contestó Fernández. G-plus

Yanina: -Esta persona me dijo 'pasó Cinthia Fernández, una antipática que no se quiso sacar fotos'.

Cinthia: -Mentira, me saqué fotos ahí adentro.

Yanina: -Esta persona me lo comentó en el cumpleaños de Ana Rosenfeld. Me dijo que te ve más simpática por la tele.

Cinthia: -Yo me suelo sacar fotos, pero al circo de Flavio fui con 12 pibes, amiguitos de mis hijas. Yo no tengo problema en sacarme foto. Sorry si no vi a alguien.